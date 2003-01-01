بيراميدز أصبح ثامنها.. فرق نجحت في الفوز على الأهلي بالدوري "رايح جاي"

حقق فريق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على فريق النادي الأهلي، بهدف دون رد أحرزه الجناح البرازيلي كينو في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يبقى نادي الزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة، ويأتي بيراميدز ثانيًا بنفس الرصيد من النقاط، ويحل الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة.

وبفوز بيراميدز على الأهلي اليوم، وفوزه أيضًا على الأحمر في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، يكون بيراميدز هو ثامن فريق في تاريخ الدوري المصري يتمكن من التغلب على الأهلي "رايح جاي".

ونستعرض لكم الـ7 فرق الآخرين الذين تغلبوا على الأهلي في مباراة الذهاب والإياب بموسم واحد:

الداخلية

كان آخر تلك الفرق قبل بيراميدز، فريق الداخلية، والذي تمكن من الفوز على الأهلي ذهابا وإيابا موسم 2013-2014، بنتيجة هدف دون رد.

الزمالك

الغريم التقليدي للنادي الأهلي نجح في التفوق عليه ذهابًا وإيابًا في مرتين، أولهما بموسم موسم 1992-1993 بنتيجة هدف دون رد.

أما المرة الثانية موسم 2003-2004، عندما فاز الزمالك في الذهاب بهدف دون رد، وفي الإياب بهدفين مقابل هدف.

الإسماعيلي

يعد فريق الإسماعيلي هو أكثر فريق مصري تمكن من الفوز على الأهلي مرتين في دوري موسم واحد، حيث حققها ثلاث مرات.

كانت الاولي موسم 1963-1964، فيما كانت المرة الثانية موسم 1991-1992، وآخرها كانت موسم 2006-2007.

الاتحاد السكندري

حققها الفريق السكندري في مناسبة واحدة موسم 1972-1973، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ولقاء الإياب بهدف دون مقابل.

الأوليمبي

أما الأوليمبي العريق فحققها في مرة وحيدة أيضًا موسم 1965-1966، حيث فاز في الذهاب بهدفين دون رد، وفي الإياب بثلاث اهداف مقابل هدفين.

غزل المحلة

وحقق غزل المحلة الفوز ذهابًا وإيابًا على الأهلي مرتين، الأولى موسم 1972-1973، والثانية في موسم 1987-1988.

المقاولون العرب

حققها فريق المقاولون العرب مرة وحيدة، وذلك في موسم 1982-1983، حيث انتهت مباراة الدور الأول بهدفين دون رد، والدور الثانى بهدفين مقابل هدف.