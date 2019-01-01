8 كروت صفراء.. حصيلة لاعبي الأهلي في "آخر 113 دقيقة لعب"

يواجه فريق نادي الأهلي، نظيره بيراميدز في مباراة مقامة حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

البرازيلي كينو نجح في التقدم لفريقه بيراميدز، بهدف أحرزه في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ليضع الفريق الأحمر في موقف صعب.

الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، أشهر ثلاث بطاقات صفراء خلال مجريات المباراة، كان للاعبي الأهلي بطاقتين منهما، حيث حصل أحمد فتحي على إنذار في الدقيقة 6، فيما حصل جيرالدو على إنذار آخر في الدقيقة 23.

إنذارات سريعة تلقاها لاعبو الأحمر تعيد إلى الأذهان عددًا كبيرًا من الإنذارات التي تلقاها الفريق في مباراته الأخيرة أمام صن داونز، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشهر بكاري جساما حكم لقاء الأهلي وصن داونز، 6 بطاقات في وجه لاعبي الأهلي، وهم: عمرو السولية وأيمن أشرف وجونيور أجايي ورمضان صبحي ووليد أزارو ومروان محسن.

وبذلك، فإن فريق النادي الأهلي قد حصل على 8 إنذارات في آخر 113 دقيقة فقط، بمعدل إنذار كل 15 دقيقة تقريبًا.