بعد فوز الزمالك.. ماذا تنتظر جماهير الأبيض من مواجهة الأهلي وبيراميدز؟

07:28 م | الخميس 18 أبريل 2019
الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

كتب: رامي مصطفى

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تمكن فريق نادي الزمالك، من تحقيق فوز ثمين على نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا شئ أحرزهما يوسف أوباما وعمر السعيد.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 60 ليحتل صدارة الدوري المصري مؤقتًا في انتظار ما تسفر عنه مواجهة الأهلي وبيراميدز في الثامنة مساءا، حيث يمتلك الأهلي 58 نقطة، فيما يمتلك بيراميدز 57، إلا أن الأخير لعب مباراتين أكثر من الأحمر والأبيض.

وفي ظل الصراع الكبير بين ثلاثي المقدمة، والتقارب الكبير في النقاط بينهم، فإن جماهير الزمالك ستتابع عن كثب مباراة الأهلي وبيراميدز، في إنتظار أن يحدث السيناريو الأفضل لهم في صراع الصدارة.

ولكن ما هو السيناريو الأفضل لجماهير الأبيض؟

تعادل الفريقين

يعد تعادل الفريقين النتيجة الأفضل بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، حيث يبقيه على الصدارة.

وفي حال تعادل الأهلي وبيراميدز، فإن الزمالك سيتصدر برصيد 60 نقطة، فيما سيأتي الأهلي خلفه في المركز الثاني برصيد 59، وبيراميدز ثالثًا برصيد 58 نقطة.

فوز بيراميدز

يعد فوز فريق بيراميدز على الأهلي، من النتائج التي قد يراها جماهير الأبيض مناسبة كثيرًا بالنسبة لفرص حصولهم على الدوري، بالرغم من أنه في حال حدوث ذلك فإن بيراميدز سينتزع الصدارة من الزمالك.

تفضيل جماهير الزمالك لتلك النتيجة، قد يكون بسبب تعطيل الغريم التقليدي لهم النادي الأهلي وإبعاده عن الصدارة، بالإضافة إلى أن بيراميدز لعب مباراتين إضافيتين عن الزمالك، ما يعطي الأبيض الفرصة لتخطي بيراميدز بسهولة عند لعبه للمؤجلات.

فوز الأهلي 

يعد ذلك هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، لأنه في حال حدوثه فإن الأهلي يستعيد الصدارة مجددًا وينتزعها من الأبيض، حيث يحتل صدارة الترتيب حينها برصيد 61 نقطة، ويأتي الزمالك ثانيًا برصيد 60 نقطة.

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