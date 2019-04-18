بعد 1382 يوما.. الزمالك يفوز أخيرا على الإسماعيلي في الدوري

07:01 م | الخميس 18 أبريل 2019
الإسماعيلي ضد الزمالك

الإسماعيلي ضد الزمالك

كتب: رامي مصطفى

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عقدة دامت 3 مواسم متتالية، نجح الزمالك أخيرًا في كسرها، بعد فوزه الثمين اليوم على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد.

وبذلك الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 60 ليحتل صدارة الدوري المصري مؤقتًا في انتظار ما تسفر عنه مواجهة الأهلي وبيراميدز في الثامنة مساءا، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

ومنذ فوز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في مواجهة الدور الثاني من موسم 2014-2015، وذلك في 6 يوليو 2015، فشل الزمالك في تحقيق أي فوز آخر على الدراويش في نفس المسابقة لثلاث مواسم متتالية، تقابلا خلالها في 6 مباريات.

وخلال الـ6 مباريات التي جمعت الفريقين في الدوري، نجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز أربع مرات، فيما تعادل الفريقين في مناسبتين، ليكون فوز الزمالك اليوم هو الأول على الإسماعيلي بعد 4 سنوات تقريبًا.

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