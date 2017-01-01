دقيقة نحس وركلة حرة.. مان سيتي يودع نصف نهائي الأبطال بسيناريو مكرر

لم يكتمل حلم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خطفه جاره الإنجليزي نادي توتنهام، وتأهل على حسابه، في المباراة التي فاز فيها الأول بنتيجة (4-3)، على ملعب الاتحاد.

كتيبة بيب جوارديولا دخلت اللقاء بطموح كبير، بالرغم من الخسارة ذهابا بهدف دون رد، وازداد الأمل شيئًا فشيء بعدما أحرز الإنجليزي رحيم استيرلنج، هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، قبل أن يرد الكوري "سون" سريعا بهدف في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ10 عاد اللاعب الكوري من جديد وأحرز الهدف الثاني لـ"السبيرز"، وأبى بيرناردو سيلفا أن يترك السيتي في مأزق ليحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ11، وفي الدقيقة 21 عاد "سترلينج" للتهديف مجددًا وأحرز هدف التقدم، وفي الشوط الثاني عزز كون أجويرو التقدم في الدقيقة 59.

الدقيقة 74 جاءت بخبر محزن لـ"السيتيزنس"، بعدما حول البديل لورينتي عرضية من ركلة ركنية ويضعها في المرمي، ليقلص النتيجة ويضع بها فريقه في الدور نصف النهائي، بعد أن باءت جميع محاولات فريق جوارديولا بالفشل.

سيناريو إقصاء ماشستر سيتي من دور الـ8 ليس بجديد، تكرر مسبقًا بنفس الطريقة، في النسخة قبل الماضية عام 2017، على يد الخصم الفرنسي موناكو.

لقاء الذهاب انتهى بنتيجة 5 أهداف لصالح مان سيتي أحرز أجويرو 3 أهداف فيما أحرز ستيرلنج وستونز هدفا لكلًا منهما، مقابل 3 أهداف لموناكو، أحرز رادميل فالكاو هدفين، وإمبابي هدف.

وفي مباراة العودة الحال تبدل الحال لدى السيتي، وتحول انتصارهم لهزيمة، حينما قلبت موناكو الطاولة وأثبتت وجودها بـ 3 أهداف استطاعت من خلالهم خطف بطاقة التأهل لدور قبل النهائي، بنفس سيناريو لقاء أمس.

ركلة حرة احتسبت بعد تدخل عنيف على "فابيينو" لاعب الفريق وقتها، استغلها ليمار ونفذ عرضية متقنة، حولها تيموي بكايوكو لاعب نادي ميلان الحالي، في شباك الحارس كابييرو، معلنًا عن هدف التقدم في نفس الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

الدقيقة المشئومة ذاتها والركلة الحرة، تآمرا على مشجعي السيتيزنز، وكانا عاملان مشتركان في خروج مانشستر سيتي من "الشامبيونز" مرتين.