"صلاح عامل مشترك".. لاعبون عرب في نصف نهائي الأبطال لعامين على التوالي

بعد فوزه على بورتو البرتغالي، برباعية مقابل هدف، حصد ليفربول الإنجليزي بطاقة تأهله للدور نصف النهائي، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بهدفين دون رد، أمام النادي البرتغالي.

صعود ليفربول للدور نصف النهائي، يعني تواجد لاعبان عرب في دور الأربعة، بعد تأهل الجناح المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، رفقة الطواحين الصغار.

مباراة كبيرة قام بها أحفاد كرويف، الثلاثاء الماضي، ضد نادي يوفينتوس الإيطالي، بعدما فجروا مفاجأة غير متوقعة بفوزهم بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأخير، ليتأهل النجم العربي "زياش" لنصف النهائي، قبل أن يلحق به الفرعون المصري "صلاح"، أمس.

تأهُل "أبو مكة" للدور نصف النهائي من دروي أبطال أوروبا، جاء للمرة الثانية على التوالي، بعدما فعلها الفرعون المصري في النسخة الماضية من بطولة ذات الأذنين في العام الماضي، حينما صعد على حساب جاره الإنجليزي مانشستر سيتي، قبل أن يخسر النهائي على يد ريال مدريد، في مدينة كييف الأوكرانية.

النسخة الماضية شهدت وجود لاعبا عربيا آخر بجوار محمد صلاح في دور نصف النهائي، وهو المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب حاليا كمدافع أيسر لنادي بروسيا دورتموند الألماني.

أشرف حكيمي كان لاعبًا لنادي ريال مدريد الإسباني، في العام الماضي، ما مكنه من التواجد في الدور نصف النهائي رفقة فريقه، ليجاور "صلاح"، ويصبح اللاعب العربي الثاني المتواجد ضمن الأربعة فرق المتأهلة.

ويعد "صلاح" عامل مشترك بين اللاعبين العرب المتأهلين لدور نصف نهائي "الشامبيونز" في آخر عامين، أولهما بأشرف حكيمي، وآخرهما، حكيم زياش، في انتظار مواجهة فريقه ليفربول لفريق برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.