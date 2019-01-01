بعد الهند ونيبال.. حظر لعبة PUBG في العراق

01:31 ص | الخميس 18 أبريل 2019
PUBG

PUBG

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

مسابقة جديدة.. العب PUBG واكسب 35 مليون جنيه

مسابقة جديدة.. العب PUBG واكسب 35 مليون جنيه

الجائزة 35 مليون جنيه.. خطوات التسجيل في مسابقة PUBG

الجائزة 35 مليون جنيه.. خطوات التسجيل في مسابقة PUBG

بشرى للمحظوظين.. ارتفاع جائزة مسابقة "ببجي PUBG" إلى 43 مليون جنيه

بشرى للمحظوظين.. ارتفاع جائزة مسابقة "ببجي PUBG" إلى 43 مليون جنيه

بعد الهند.. حظر PUBG في دولة جديدة

بعد الهند.. حظر PUBG في دولة جديدة

قرر مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، حظر مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي "تحرض على العنف"، شملت لعبة بوبجي PUBG الشهيرة.

ويأتي قرار البرلمان بعد أن "أثرت" اللعبة على الحياة الاجتماعية وحياة بعض الشباب والطلبة لما تتضمنه من مشاهد عُنف وتشجيع عليه، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتداول صورة قرار الحظر الذي أصدره البرلمان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أبدى البعض غضبهم، بينما رحب البعض الآخر بالقرار.

وذكر حساب منسوب لشاب عراقي اسمه إياد خلف الجوراني، أمس، "تم التصويت على القرار الذي رفع من قبل رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، وتم التصويت عليه بالأغلبية بجلسة اليوم، بـ190 صوتا، وهيئة الإعلام والاتصالات أبدت استعدادها وترحيبها بالقرار، وسيتم اتخاذ ما جاء بالكتاب المذكور، وسيتم اليوم نشر الخبر بصورة رسمية".

والعراق ليست الدولة الأولى التي تحظر PUBG، فدولة نيبال منعت اللعبة الشهيرة، بداية من الخميس الماضي، لأن محتواها العنيف كان له تأثير سلبي على الأطفال.

ويأتي الحظر في العراق وقبلها نيبال، بعد أقل من شهر من إصدار السلطات الهندية قرارا بمنع لعبة القتال الشهيرة PUBG نهائيا داخل الأراضي الهندية، وقالت إنها فرضت حظرا كاملا عليها، وحذرت المواطنين من أن ممارسي اللعبة سيلقى بهم في السجن.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

تعرُّض الكروت الخاصة بصرف السلع التموينية للتلف بسبب حدوث خدش أو كسر، وخوف المواطنين من فقدان حصصهم التموينية أثناء استخراج بدل فاقد، دفع محمود عابدين،
في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

نصحت خبيرة الأبراج، بعض المواليد من اتخاذ الحذر في إجازة أواخر شهر أبريل الطويلة وآخرون بأنهم سيتمتعون بحظ جيد وإجازة سعيدة ونستعرض فيما يلي كل الأبراج
"إطار خشبي" سبب حريق كاتدرائية نوتردام.. وترميمه يتطلب توفير 1300 شجرة

"إطار خشبي" سبب حريق كاتدرائية نوتردام.. وترميمه يتطلب توفير 1300 شجرة

أعلنت مجموعة من الخبراء قبل ساعات، سبب حريق كاتدرائية "نوتردام" الفرنسية التاريخية.
المنافسة بين صلاح وساديو ماني من وجهة نظر "كلوب": تقارب في المستوى

المنافسة بين صلاح وساديو ماني من وجهة نظر "كلوب": تقارب في المستوى

أزاح المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الأنجليزي يورغن كلوب، الستار عن رأيه في الجدل المثار، بالمقارنة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
"عقد مع الشيطان".. قصص الأشباح التي "تسكن كاتدرائية نوتردام"

"عقد مع الشيطان".. قصص الأشباح التي "تسكن كاتدرائية نوتردام"

نستعرض في هذا الموضوع أبرز الأساطير والخرافات المنتشرة عن وجود أشباح داخل كاتدرائية نوتردام.