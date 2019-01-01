بعد الهند ونيبال.. حظر لعبة PUBG في العراق

قرر مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، حظر مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي "تحرض على العنف"، شملت لعبة بوبجي PUBG الشهيرة.

ويأتي قرار البرلمان بعد أن "أثرت" اللعبة على الحياة الاجتماعية وحياة بعض الشباب والطلبة لما تتضمنه من مشاهد عُنف وتشجيع عليه، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتداول صورة قرار الحظر الذي أصدره البرلمان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أبدى البعض غضبهم، بينما رحب البعض الآخر بالقرار.

وذكر حساب منسوب لشاب عراقي اسمه إياد خلف الجوراني، أمس، "تم التصويت على القرار الذي رفع من قبل رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، وتم التصويت عليه بالأغلبية بجلسة اليوم، بـ190 صوتا، وهيئة الإعلام والاتصالات أبدت استعدادها وترحيبها بالقرار، وسيتم اتخاذ ما جاء بالكتاب المذكور، وسيتم اليوم نشر الخبر بصورة رسمية".

والعراق ليست الدولة الأولى التي تحظر PUBG، فدولة نيبال منعت اللعبة الشهيرة، بداية من الخميس الماضي، لأن محتواها العنيف كان له تأثير سلبي على الأطفال.

ويأتي الحظر في العراق وقبلها نيبال، بعد أقل من شهر من إصدار السلطات الهندية قرارا بمنع لعبة القتال الشهيرة PUBG نهائيا داخل الأراضي الهندية، وقالت إنها فرضت حظرا كاملا عليها، وحذرت المواطنين من أن ممارسي اللعبة سيلقى بهم في السجن.