بعد 19 سنة.. فريق خارج الدوريات الـ5 الكبرى في نصف نهائي أبطال أوروبا

صعد فريق أياكس الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تخطي عقبة فريق يوفنتوس الإيطالي، إذ فاز عليهم 2-1 في مباراة الإياب، عقب التعادل 1-1 في مباراة الذهاب.

بصعود أياكس لنصف النهائي، تصبح النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا هي الأولى منذ 19 سنة، التي تشهد وصول فريق هولندي، أو فريق من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، إلى دور الأربعة.

آخر مرة صعد فيها فريق هولندي أو فريق من خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري الأبطال، المسابقة الأقوى في كرة القدم عالميا، كان موسم 2004-2005، وهو فريق آيندهوفن.

انتقل آيندهوفن الهولندي إلى دور نصف النهائي في نسخة 2004-2005، على حساب أولمبيك ليون الفرنسي، ثم التقي إيه سي ميلان الإيطالي في دور الأربعة.

صعد الفريق الإيطالي على حساب الفريق الهولندي، بالرغم من أن مجموع نتائج مباراتي الذهاب والعودة كان 3-3، ولكن وقتها كان هناك قاعدة تنص على أنه في حالة تساوي مجموع الذهاب والإياب تحسم النتيجة لصالح الفريق الذي أحرز أهداف أكثر على أرض الخصم، وكان هذا في صالح ميلان.