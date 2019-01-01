فيديو| "لعنة الإعلانات".. هل يتكرر سيناريو ميسي - دي خيا مع محمد صلاح؟

صعد فريق برشلونة الإسباني، بقيادة نجمهم الأول ليونيل ميسي، إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، متخطيًا عقبة الفريق العنيد مانشستر يونايتد.

"ميسي" سجل هدفين في فوز فريقه بالأمس على اليونايتد بثلاثية نظيفة، حيث سدد تسديدتين قويتين نجح في هز شباك حارس المانيو، ديفيد دي خيا.

ويقابل الفريق الكتالوني، نظيره ليفربول في الدور نصف النهائي، بعدما تمكن الأخير من الصعود إلى الدور ذاته، بعد التغلب على فريق بورتو البرتغالي بـ6 أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصطدم رفاق ميسي برفاق صلاح في مواجهة نارية.

العامل المشترك بين مواجهة دي خيا وميسي، والمواجهة المرتقبة بين ميسي أيضًا وصلاح، أن الثنائي اشتركا منذ فترة قصيرة في تصوير إعلانين رفقة اللاعب الأرجنتيني.

الطريف في الأمر، أن كلا الإعلانين حملا نزاعًا بين ميسي وأحد اللاعبين، على المنتج الذي يتم الإعلان عنه، إلا أن النزاع بين ليو ودي خيا على أرض الملعب انتهى بفوز ساحق للأرجنتيني، وهو ما يخشي محبي الريدز وصلاح حول العالم من تكراره في المباراة القادمة.

مفارقة تفاعل معها جماهير "السوشيال ميديا" بشكل ساخر، عن طريق صور "الكوميكس"، حيث سخروا من إمكانية تكرار ما حدث لدي خيا في مواجهة ميسي، مع صلاح في نصف النهائي المقبل.