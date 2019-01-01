"تسبب في خروج فريقه".. توتنهام يقتل جوارديولا بـ"سلاحه المفضل"

11:28 م | الأربعاء 17 أبريل 2019
جوارديولا

جوارديولا

كتب: رامي مصطفى

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في مباراة حملت إثارة ومتعة يجعلانها مُخلدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، تمكن فريق توتنهام من تخطي عقبة السيتي والصعود إلى الدور نصف النهائي، بعد الخسارة بـ4 أهداف مقابل 3.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد، ليصعد الأخير بعامل الأهداف خارج الأرض، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

المباراة شهدت كر وفر بين الفريقين، فافتتح رحيم ستيرلنج التهديف لفريقه بعد لحظات من انطلاق المباراة، ليرد سون هنج من بهدفين لصالح توتنهام قبل أن يعادل بيرناردو سيلفا النتيجة للسيتي، وكل هذا حدث في 11 دقيقة فقط.

وآلت المباراة في النهاية إلى نتيجة 4-3 لصالح السيتي، إلا أن اللقطة الأبرز في المباراة كانت عندما أحرز رحيم ستيرلنج هدفًا خامسًا كان كفيلًا لصعود السيتي على حساب توتنهام، وبعد احتفالات عارمة للاعبي والجهاز الفني للفريق السماوي بعد الهدف، عاد حكم المباراة إلى الـVar ليكتشف أن الهدف جاء من تسلل، ما استدعى إلغاء الهدف وصعود توتنهام.

توتنهام يقتل جوارديولا بـ"سلاحه المفضل"، هي الجملة الأنسب للتعبير عما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن تغني المدرب الإسباني كثيرًا بتقنية الـ"Var" إلا أنها تسببت له في النهاية بصدمة وألم كبير، بعد أن كانت سببًا مباشرًا في خروج فريقه من دوري الأبطال.

وكان "جوارديولا" قال في تصريحات سابقة تعود إلى شهر مارس، عند سؤاله عن التقنية نفسها: "أحب تلك التكنولوجيا كثيرًا، لأنها تنصف الجميع وتساعد الحكام في تحقيق العدالة".

وطٌبقت العدالة في مباراة اليوم على ملعب الاتحاد، إثر استخدام تقنية الـ"Var"، لتُخرج فريق السيتي من دوري الأبطال من الدور ربع النهائي.

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