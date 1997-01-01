محمد صلاح "الرابع".. مصريون نجحوا في هز شباك كاسياس

11:02 م | الأربعاء 17 أبريل 2019
هدف ميدو في شباك كاسياس

هدف ميدو في شباك كاسياس

كتب: محمود حمدي

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بعد 5 مواجهات فشل خلالهم محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، في التسجيل بشباك الحارس المخضرم إيكر كاسياس، جاءت المواجهة السادسة لتكتب أولى الأهداف في مرماه.

صلاح وكاسياس تواجها من قبل خلال دوري أبطال أوروبا 2016، كان وقتها صلاح يلعب لصالح روما الإيطالي، واستطاع كاسياس قيادة بورتو للفوز بمجموع المباراتين  4 -1 دون أن يسجل صلاح في مرماه، وعلى الرغم من أن النجم المصري قاد ليفربول للفوز على بورتو العام الماضي بنتيجة 5-0 فإن كاسياس لم يكن موجودا في التشكيل الأساسي للعملاق البرتغالي.

وتواجها الفريقين مجددًا في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال لهذا العام، لتنتهى مباراة الذهاب دون أن يترك "صلاح" بصمته في مرمى كاسياس، إلا أنه أحرز هدفًا في شباكه، بمباراة العودة منذ قليل.

"الوطن" يرصد عددا من اللاعبين المصريين الذين نجحوا في هز شبك كاسياس على مدار مسيرته الرياضية العظيمة، قبل محمد صلاح:

أحمد بلال

في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في 1997، سجل أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق هدفا رائعا في مرمى إيكر كاسياس حارس المنتخب الإسباني المتألق آنذاك في مباراة فازت بها إسبانيا 2-1.

ميدو

وسجل النجم المصري أحمد حسام ميدو، هدفًا رائعًا في مرمى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد، خلال المواجهة التي جمعت مارسيليا الفرنسي وريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2003 في مباراة انتهت بفوز بطل إسبانيا 2-1.

أحمد حسن كوكا

في مارس التقى أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي آنذاك في موسم 2016 أمام بورتو بقيادة كاسياس، وانتهت المباراة بفوز سبورتنج براجا على بورتو بـ3 أهداف مقابل هدف، سجل خلالها كوكا هدفا في شباك إيكر كاسياس.

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