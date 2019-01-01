طبيب نفسي عن هوس الاحتفاظ بـ"الكراكيب": مرض وله علاج

01:29 م | الأربعاء 17 أبريل 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: سحر المكاوى

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قال  الدكتور علي النبوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الاحتفاظ بـ "الكراكيب" من أنماط الشخصية المذكورة في علم النفس ولها طرق علاج شأنها شأن أي مشكلة نفسية.

وعلق النبوي، على  التقرير الذي عرضه برنامج "صباح الورد" ورصد خلاله آراء المصريين حول طبيعة تعاملهم مع "الكراكيب"، قائلا إنها ثقافة ونمط من أنماط الشخصية.

وأشار النبوي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد خيرى مقدم برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN" اليوم الأربعاء، أن الطبيب النفسي والفيلسوف "إيريك فروم" أكد أن هناك شخصيات تسمى بـ "الشخصية المخزنة" وهي التي لا تضحي بأي شيء قديم مشيرًا إلى إنه تحدث عن النمط ذاته، في كتابه "سيكولوجيات".

وتابع  أن تلامذة "فرويد" أشاروا إلى أن العقل الجمعي لبعض الأشخاص يتعامل بمنطق "اللي متحتاجوش النهاردة هتحتاجه بكرة".

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