"غياب نجوم ومصالحة الجماهير".. 3 أسباب ترجح كفة الأهلي أمام بيراميدز

ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية بين ناديي الأهلي وبيراميدز، غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، والتي تتحكم نتيجتها مباشرة في ترتيب فرق الدوري، بعدما تقاربت الفرق المتنافسة "الأهلي والزمالك وبراميدز" في مجموع النقاط، وهو ما يشعل المنافسة بينهم.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، من 25 مباراة، ويأتي خلفه مباشرةً بيراميدز والزمالك بفارق نقطة وحيدة، ما يجعل لقاء بيراميدز بمثابة مباراة تحديد المركز الأول ومتصدر الدوري.

قبل اللقاء جاءت أحداث متتالية في مصلحة الأهلي، لتساعده على الفوز في اللقاء، وترجح كفته في إلحاق الهزيمة ببيراميدز، وترصدها "الوطن" فيما يلي:

غياب نجمي الفريق

يدخل نادي بيراميدز اللقاء، خاسرا لخدمات البرازيلي "كينو" النجم الأول للفريق، والبيروفي "بنفينتي" الذي يعتمد عليه الفريق، ما يعطي للنادي الأهلي أفضلية فنية في اللقاء، وراحة من خطورة اللاعبين، وخاصة كينو صاحب الدور الكبير في تفوق بيراميدز في مواجهة الفريقين بالدور الأول.

وعلق تركي الشيخ رئيس نادي بيراميدز على غياب اللاعبين قائلًا: "بنفينتي مصاب وكينو مصاب... إيه الحظ ده!".

فقدان عمر خربين

خلال مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري الأخيرة، خرج عمر خربين مهاجم بيراميدز، بعدما حصل على الكارت الأصفر الثاني والطرد.

وبذلك يتأكد غياب عمر خربين المنضم لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادما من الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، عن مباراة الأهلي في الجولة الـ30 للدوري.

مصالحة الجماهير

يلعب المارد الأحمر المباراة بشعار "لا بديل للفوز"، ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره خلال الفوز باللقاء والحفاظ على الصدارة، لتكون عزاء للمشجعين الذين حزنوا بخروجه من ربه نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهزيمة ثقيلة في مجموع المباراتين 5-1 أمام صن داونز.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي، غدا الخميس، على استاد بتروسبورت، في الثامنة مساء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 25 من مسابقة الدوري العام.