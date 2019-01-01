المنافسة بين صلاح وساديو ماني من وجهة نظر "كلوب": تقارب في المستوى

08:06 ص | الأربعاء 17 أبريل 2019
محمد صلاح وساديو ماني

محمد صلاح وساديو ماني

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

أبطال أوروبا| المربع الذهبي ينادي ليفربول ومحمد صلاح.. والسيتى يسعى لخطف التأهل

أبطال أوروبا| المربع الذهبي ينادي ليفربول ومحمد صلاح.. والسيتى يسعى لخطف التأهل

تقدم صلاح الليثي في عضوية نقابة للصيادلة على قطاع القاهرة والجيزة

تقدم صلاح الليثي في عضوية نقابة للصيادلة على قطاع القاهرة والجيزة

صلاح ملهم للبشرية.. "وقفة الشجرة" تجتاح العالم: "مو" مؤثر باتزانه

صلاح ملهم للبشرية.. "وقفة الشجرة" تجتاح العالم: "مو" مؤثر باتزانه

رغم تألقه أمام تشيلسي.. «صلاح» خارج التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

رغم تألقه أمام تشيلسي.. «صلاح» خارج التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

أزاح المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، الستار عن رأيه في الجدل المثار، بالمقارنة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومن وجهة نظر "كلوب"، فإنه يرى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع المنافسة بين اللاعبين الأفريقيين، اللذين يقودان هجوم الفريق بالإضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

التقارب في مستوى النجمين، دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود منافسة بينهما، إلا أن "كلوب" له رأي آخر: "لا أعتقد أن هناك تنافسا بين ساديو ومو"، وأضاف مازحًا: "بين روبو (الظهير الأيسر أندرو روبرتسون) وترنت (الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد)".

43 هدفا محليا وأوروبيا، سجلهم "ماني" و"صلاح" أسهمت في تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن بلوغه دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث يؤدي الثنائي صلاح وماني موسما جيدا.

يتشارك صلاح صدارة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، بينما يحل ماني ثانيا وله 18 هدفا. 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

تعرُّض الكروت الخاصة بصرف السلع التموينية للتلف بسبب حدوث خدش أو كسر، وخوف المواطنين من فقدان حصصهم التموينية أثناء استخراج بدل فاقد، دفع محمود عابدين،
في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

نصحت خبيرة الأبراج، بعض المواليد من اتخاذ الحذر في إجازة أواخر شهر أبريل الطويلة وآخرون بأنهم سيتمتعون بحظ جيد وإجازة سعيدة ونستعرض فيما يلي كل الأبراج
"إطار خشبي" سبب حريق كاتدرائية نوتردام.. وترميمه يتطلب توفير 1300 شجرة

"إطار خشبي" سبب حريق كاتدرائية نوتردام.. وترميمه يتطلب توفير 1300 شجرة

أعلنت مجموعة من الخبراء قبل ساعات، سبب حريق كاتدرائية "نوتردام" الفرنسية التاريخية.
احتفاء إعلامي بوقفة صلاح بعد هدف تشيلسي: رسالة محبة عجز عنها الشيوخ

احتفاء إعلامي بوقفة صلاح بعد هدف تشيلسي: رسالة محبة عجز عنها الشيوخ

احتفى الإعلاميون بوقفة محمد صلاح بعد الهدف الذي أحرزه في شباك تشيلسي، فيما هنأه البعض الآخر، ووصفه فريق ثالث بـ"الطريف"
المنافسة بين صلاح وساديو ماني من وجهة نظر "كلوب": تقارب في المستوى

المنافسة بين صلاح وساديو ماني من وجهة نظر "كلوب": تقارب في المستوى

أزاح المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الأنجليزي يورغن كلوب، الستار عن رأيه في الجدل المثار، بالمقارنة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.