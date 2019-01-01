المنافسة بين صلاح وساديو ماني من وجهة نظر "كلوب": تقارب في المستوى

أزاح المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، الستار عن رأيه في الجدل المثار، بالمقارنة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومن وجهة نظر "كلوب"، فإنه يرى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع المنافسة بين اللاعبين الأفريقيين، اللذين يقودان هجوم الفريق بالإضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

التقارب في مستوى النجمين، دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود منافسة بينهما، إلا أن "كلوب" له رأي آخر: "لا أعتقد أن هناك تنافسا بين ساديو ومو"، وأضاف مازحًا: "بين روبو (الظهير الأيسر أندرو روبرتسون) وترنت (الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد)".

43 هدفا محليا وأوروبيا، سجلهم "ماني" و"صلاح" أسهمت في تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن بلوغه دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث يؤدي الثنائي صلاح وماني موسما جيدا.

يتشارك صلاح صدارة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، بينما يحل ماني ثانيا وله 18 هدفا.