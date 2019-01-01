رجل يقتل نفسه بالخطأ أثناء تغيير حفاضة ابنته بأمريكا

قالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا قتل نفسه بطريق الخطأ أثناء تغيير حفاضة ابنته في سيارة بمدينة فيستافيا هيلز بولاية ألاباما.

استقرت رصاصة، في الأب، ويدعى تيموثي روشون سميث، في ساقه وصدره، وأصيبت ساق ابنته بعدة جروح، حينما خرجت رصاصة من بندقية كانت محملة في كيس حفاضات الطفلة يوم السبت الماضي، وفقا لـ"CNN".

وفارق الأب الحياة ويبلغ من العمر 22 عامًا، يوم الاثنين، حسبما قال النقيب جوني إيفانز من الشرطة الأمريكية.

وأضاف إيفانز، إنه من المتوقع أن تتعافى الفتاة بالكامل من إصابتها.

وكان الأب سميث، في المقعد الخلفي للسيارة يوم السبت، خارج أحد مطاعم البيتزا، وكان يقوم بتغيير حفاضات الفتاة.

وقال النقيب إيفانز، بعد الحادث: إن البندقية أخرجت رصاصة خطأ أثناء الوصول إليها داخل حقيبة الحفاضات، وكانت الحقيبة في أرضية السيارة، وبعد أن خرجت رصاصة من البندقية ، سارت الرصاصة عبر ساق الأب سميث ثم ساق الطفلة قبل أن تستقر في صدر الأب، على حد وصف النقيب إيفانز.

وقالت إدارة الشرطة الأمريكية في بيان "كان هذا حادثا مأساويا وتعازينا لعائلة الأب والفتاة".