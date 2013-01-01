3 "عُقد مفكوكة" لبرشلونة بعد موقعة مانشستر يونايتد

11:42 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019
برشلونة

برشلونة

كتب: رامي مصطفى

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تغلب فريق برشلونة الإسباني على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، يصعد فريق برشلونة إلى الدور نصف النهائي، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة أيضًا بهدف نظيف، ليلاقي الفريق الكتالوني، الفائز من مواجهة برشلونة وبورتو البرتغالي غدًا.

وبجانب الصعود، فإن برشلونة حققت 3 مكاسب أخرى من خلال فك ثلاث "عٌقد" لازمتها طوال السنوات الماضية:

عقدة مانشستر يونايتد

تعد تلك هي المرة الأولى، التي ينجح فيها برشلونة، في التغلب على فريق مانشستر يونايتد في الأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية.

قبل المواجهة الأخيرة، فإن فريق الشياطين الحمر تواجه مع الفريق الكتالوني في ثلاث مناسبات بالأدوار الإقصائية بالبطولات الأوروبية، انتهت جميعها بتأهل مانشستر يونايتد على حساب برشلونة.

عقدة الدور ربع النهائي

منذ دوري أبطال أوروبا 2015، والتي نجح برشلونة في تحقيق لقبها، وفشل برشلونة في تخطي عقبة الدور ربع النهائي، في ثلاث نسخ متتالية.

وخرج برشلونة في نسخة 2016 أمام أتليتكو مدريد، ثم في النسخة التالية أمام اليوفنتوس، قبل أن يخرج في النسخة الماضية أمام روما، إلا أن تخطي عقبة مانشستر يونايتد كان نهاية سلسلة فشل الفريق الكتالوني في ربع النهائي.

عقدة ميسي 

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، في تسجيل هدفين من ثلاث دخلوا شباك دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

هدفا "ميسي" نجحا في كسر عُقدة "ربع النهائي"، الذي لازمته منذ 2013، حيث أنه منذ تسجيله هدفًا في شباك باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري الأبطال 2013، وصام بعدها عن تسجيل أي أهداف في الدور نفسه حتى هدفي اليوم.

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