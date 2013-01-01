بالفيديو| بعد صيام 2205 أيام.. ميسي ينجح في فك نحس "ربع نهائي الأبطال"

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، في تسجيل هدفين بشباك دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

ويصطدم الفريقان في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى ذهابه بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شئ.

هدفي "ميسي" نجحا في كسر عُقدة "ربع النهائي" الذي لازمته منذ 2013، حيث أنه منذ تسجيله هدفًا في شباك باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري الأبطال 2013، وصام بعدها عن تسجيل أي أهداف في الدور نفسه حتى هدفي اليوم.

وجاء آخر أهداف ميسي في ربع النهائي قبل هدفي اليوم، في 2 أبريل 2013، قبل أن يعيد التسجيل في مواجهة اليوم والتي تقام في 16 أبريل 2019، ما يعني أن ميسي نجح في تسجيل أول أهدافه بالدور ذاته بعد صيام 2205 أيام.