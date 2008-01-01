بالصور| أليكس فيرجسون يحضر موقعة الكامب نو بـ"سعادة 2008"

09:46 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019
فيرجسون وسولشاير

فيرجسون وسولشاير

كتب: رامي مصطفى

أخبار متعلقة

بالصور| مانشستر يونايتد يتسلح بـ"نحس دريك" قبل موقعة "الكامب نو"

بالصور| مانشستر يونايتد يتسلح بـ"نحس دريك" قبل موقعة "الكامب نو"

"في الكامب نو ليه حكايات".. عندما قاد سولشاير فريقه لتحقيق الإنجاز

"في الكامب نو ليه حكايات".. عندما قاد سولشاير فريقه لتحقيق الإنجاز

بالفيديو| الأسبان يلتقطون صورا تذكارية مع يارا على ملعب "الكامب نو" ببرشلونة

بالفيديو| الأسبان يلتقطون صورا تذكارية مع يارا على ملعب "الكامب نو" ببرشلونة

بالأرقام| مانشستر يونايتد لا يخرج على يد برشلونة في الأدوار الإقصائية

بالأرقام| مانشستر يونايتد لا يخرج على يد برشلونة في الأدوار الإقصائية

يحضر السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد، مواجهة فريقه السابق مع برشلونة، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقامة حاليًا في الكامب نو.

حضور يعيد إلى الأذهان آخر زيارات السير أليكس فيرجسون، إلى الكامب نو، والتي تحمل ذكرى سعيدة للغاية بالنسبة لمشجعي المانيو.

آخر زيارات الاسكتلندي لمعقل الفريق الكتالوني، جاءت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، وهي النسخة التي نجح مانشستر يونايتد في تحقيقها.

مباراة الذهاب أقيمت على ملعب "الكامب نو" نفسه، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهي النتيجة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة للفريق الأحمر، حيث نجح في لقاء الإياب على الأولد ترافورد في الفوز بهدف مقابل لا شئ، أحرزه بول سكولز.

فوزًا صعد بالفريق الإنجليزي إلى النهائي ليلاقي تشيلسي، ونجح حينها مانشستر يونايتد في حسم اللقب بصالحه بركلات الترجيح.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

تعرُّض الكروت الخاصة بصرف السلع التموينية للتلف بسبب حدوث خدش أو كسر، وخوف المواطنين من فقدان حصصهم التموينية أثناء استخراج بدل فاقد، دفع محمود عابدين،
في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

نصحت خبيرة الأبراج، بعض المواليد من اتخاذ الحذر في إجازة أواخر شهر أبريل الطويلة وآخرون بأنهم سيتمتعون بحظ جيد وإجازة سعيدة ونستعرض فيما يلي كل الأبراج
"إطار خشبي" سبب حريق كاتدرائية نوتردام.. وترميمه يتطلب توفير 1300 شجرة

"إطار خشبي" سبب حريق كاتدرائية نوتردام.. وترميمه يتطلب توفير 1300 شجرة

أعلنت مجموعة من الخبراء قبل ساعات، سبب حريق كاتدرائية "نوتردام" الفرنسية التاريخية.
احتفاء إعلامي بوقفة صلاح بعد هدف تشيلسي: رسالة محبة عجز عنها الشيوخ

احتفاء إعلامي بوقفة صلاح بعد هدف تشيلسي: رسالة محبة عجز عنها الشيوخ

احتفى الإعلاميون بوقفة محمد صلاح بعد الهدف الذي أحرزه في شباك تشيلسي، فيما هنأه البعض الآخر، ووصفه فريق ثالث بـ"الطريف"
"كله هيمشى زي ما رتبناله"..قصة اللقاء الأخير بين سمير غانم والضيف أحمد

"كله هيمشى زي ما رتبناله"..قصة اللقاء الأخير بين سمير غانم والضيف أحمد

قدم الضيف أحمد العديد من المسرحيات والاسكتشات الدرامية والغنائية بصحبة سمير غانم وجوج سيدهم فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح، ويوافق اليوم ذكرى وفاته