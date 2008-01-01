بالصور| أليكس فيرجسون يحضر موقعة الكامب نو بـ"سعادة 2008"

يحضر السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد، مواجهة فريقه السابق مع برشلونة، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقامة حاليًا في الكامب نو.

حضور يعيد إلى الأذهان آخر زيارات السير أليكس فيرجسون، إلى الكامب نو، والتي تحمل ذكرى سعيدة للغاية بالنسبة لمشجعي المانيو.

آخر زيارات الاسكتلندي لمعقل الفريق الكتالوني، جاءت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، وهي النسخة التي نجح مانشستر يونايتد في تحقيقها.

مباراة الذهاب أقيمت على ملعب "الكامب نو" نفسه، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهي النتيجة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة للفريق الأحمر، حيث نجح في لقاء الإياب على الأولد ترافورد في الفوز بهدف مقابل لا شئ، أحرزه بول سكولز.

فوزًا صعد بالفريق الإنجليزي إلى النهائي ليلاقي تشيلسي، ونجح حينها مانشستر يونايتد في حسم اللقب بصالحه بركلات الترجيح.