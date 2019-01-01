بالأرقام| على رفاق ميسي الحذر.. مانشستر يونايتد "يفضل اللعب خارج أرضه"

07:07 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019
برشلونة ضد مان يونايتد

برشلونة ضد مان يونايتد

كتب: رامي مصطفى

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يواجه فريق برشلونة الإسباني، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

لقاء الذهاب والذي أقيم الأسبوع الماضي، على ملعب الأولد ترافورد، انتهى بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه "لوك شاو" لاعب المان يو في مرماه، ما يضاعف من حظوظ رفاق ميسي في الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

ولكن هناك إحصائية تعطي آمالًا كبيرًا لأنصار فريق مانشستر يونايتد، كما أنها جرس إنذار لفالفيردي مدرب برشلونة ولاعبيه، للحرص الكبير من مفاجأة قد يفجرها لاعبو مانشستر اليوم.

الفريق الإنجليزي منذ بدء مشاركته في دوري الأبطال بالنسخة الحالية، يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية خارج الأرض، أفضل من التي يحققها على معقله الأولد ترافورد.

مانشستر يونايتد، في دوري الأبطال حتى الآن، خاض 5 لقاءات على أرضه و4 خارج أرضه، نجح في تحقيق الفوز 3 مرات خارج أرضه وخسر مباراة وحيدة، فيما فاز في مباراة وحيدة فقط من الخمس التي خاضها على ملعبه الأولد ترافورد، وتعادل في مباراة وخسر في ثلاثة.

فوز مانشستر يونايتد خارج الأرض لم يكن أمام فرق صغيرة بالمرة، فبغض النظر عن فوزه بثلاثية نظيفة على فريق يانج بويز على ملعب الأخير، إلا أن المانيو نجح في تحقيق الفوز على كل من يوفنتوس بدور المجموعات، بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى فوز ثمين على باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، نجح في الصعود بالفريق إلى ربع النهائي، بعدما خسر في الذهاب بثنائية نظيفة.

ويأمل أنصار مانشستر يونايتد، أن يواصل فريقهم صحوته في المباريات التي يخوضها خارج الأرض، من أجل تخطي عقبة برشلونة والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأغلى في القارة العجوز.

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