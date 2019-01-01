السينما عراف المستقبل.. فيلم تنبأ بحريق كاتدرائية نوتردام منذ 15 عاما

دائما ما تتنبأ السينما بالكثير من الأحداث والوقائع، وكأنها عراف يطالع أخبار السماء ويعلم ما تخفيه الأقدار في آفاق المستقبل.

كان آخر ما تنبأت به السينما، مشهدا من فيلم "Before Sunset"، المعروض منذ 15 عاما، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقول بطلته "إن كنيسة نوتردام سوف تختفي يوما ما".

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذا المشهد تنبأ بالحريق الذي كاد يقضي على الكاتدرائية الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتلقى العالم صدمة كبرى إثر حريق ضخم اندلع بكاتدرائية نوتردام بشكل مفاجئ بسبب الإطار الخشبي الموجود بمحيط الكنيسة في الداخل، مما أدى لإحتراقها بالكامل.

وتدور أحداث فيلم "قبل الغروب" حول سفر جيسي "هوك" لباريس لحضور حفل توقيع روايته التي يحكي فيها قصة ليلته بمدينة "فيينا" مع سيلين "ديلبي" والتي دارت في الجزء الأول من الفيلم بعنوان "قبل الشروق"، تلقى الفيلم إشادة واسعة من قبل النقاد السينمائيين وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو

يذكر أن الفيلم له عدة أجزاء أخرى مثل Before sunrise والذي عرض قبل 23 عاما، وفيلم Before midnight والذي عرض قبل 6 أعوام، قما ببطولته الأمريكي إيثان هوك والأمريكية الفرنسية جولي ديلبي.