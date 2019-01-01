بعد تسلله إلى "أندرويد".. خبراء يكشفون برنامج تجسس يصيب "آيفون"

في إطار الأمن المعلوماتي واختراقه، وانتشار العديد من الثغرات خلال الفترة الماضية، كشف خبراء في الأمن المعلوماتي أن أحد برامج التجسس الخبيثة استطاع أن يصل إلى أجهزة "آيفون"، بعد فترة من ظهوره في أجهزة "أندرويد".

وتم العثور على البرنامج الخبيث (وسط مخاوف من قدرته على سرقة بيانات مهمة) لأول مرة في متجر "جوجل بلاي ستور" الخاص بـ"أندرويد"، ويظن المستخدمون أنه تطبيق عاد لكنه ليس كذلك، بحسب "سكاي نيوز". وسارعت "جوجل" إلى حل معضلة البرنامج الخبيث بشكل سريع.

ومع ذلك فإن على مستخدمي هواتف "آيفون" عدم القلق، لأن هذا البرنامج الخبيث لم يتسلل بعد إلى متجر التطبيقات، وإنما استهدف منصة يعمل عليها مطورو تطبيقات "أبل".