بعد تسلله إلى "أندرويد".. خبراء يكشفون برنامج تجسس يصيب "آيفون"

12:35 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019
برامج تجسس

برامج تجسس

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

صورة مسربة تكشف أسرار أبل بشأن "آيفون 11"

صورة مسربة تكشف أسرار أبل بشأن "آيفون 11"

10 مزايا في تحديث "آبل" لتطوير هواتف "آيفون"

10 مزايا في تحديث "آبل" لتطوير هواتف "آيفون"

"شبيه آيفون".. شركة "INOI" تطرح هاتف INOI 5X Lite

"شبيه آيفون".. شركة "INOI" تطرح هاتف INOI 5X Lite

كاد يصاب بالعمى.. انفجار بطارية هاتف آيفون في وجه مراهق أسترالي

كاد يصاب بالعمى.. انفجار بطارية هاتف آيفون في وجه مراهق أسترالي

في إطار الأمن المعلوماتي واختراقه، وانتشار العديد من الثغرات خلال الفترة الماضية، كشف خبراء في الأمن المعلوماتي أن أحد برامج التجسس الخبيثة استطاع أن يصل إلى أجهزة "آيفون"، بعد فترة من ظهوره في أجهزة "أندرويد".

وتم العثور على البرنامج الخبيث (وسط مخاوف من قدرته على سرقة بيانات مهمة) لأول مرة في متجر "جوجل بلاي ستور" الخاص بـ"أندرويد"، ويظن المستخدمون أنه تطبيق عاد لكنه ليس كذلك، بحسب "سكاي نيوز". وسارعت "جوجل" إلى حل معضلة البرنامج الخبيث بشكل سريع.

ومع ذلك فإن على مستخدمي هواتف "آيفون" عدم القلق، لأن هذا البرنامج الخبيث لم يتسلل بعد إلى متجر التطبيقات، وإنما استهدف منصة يعمل عليها مطورو تطبيقات "أبل".

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

تصدرت الفنانة ناهد شريف اليوم الأكثر بحثاً على على محرك البحث العالمى جوجل بعد زيارة ابنتها "باستيريا" لقبرها فى القاهرة فى الذكرى الـ38 على وفاتها.
محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

محل لإصلاح بطاقات التموين التالفة فى 10 دقائق

تعرُّض الكروت الخاصة بصرف السلع التموينية للتلف بسبب حدوث خدش أو كسر، وخوف المواطنين من فقدان حصصهم التموينية أثناء استخراج بدل فاقد، دفع محمود عابدين،
فتوة الحسين.. تزوج 28 مرة و«أم حمادة» خطفت قلبه

فتوة الحسين.. تزوج 28 مرة و«أم حمادة» خطفت قلبه

نصَّب نفسه حامياً ومدافعاً عن أهالى منطقة الحسين، يجلس فى مقهى بجانب المسجد، أسفل صورة كبيرة مكتوب عليها «آخر حفيد الجدعنة»
عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع"

عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع"

ضرب عطل جديد مواقع "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب"، عجز معه روادهم على مستوى العالم، من استخدام الحسابات الخاصة بهم.
في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

في إجازات أبريل: الجوزاء يتعرض للحسد.. وتحذير للميزان والعقرب من حادث

نصحت خبيرة الأبراج، بعض المواليد من اتخاذ الحذر في إجازة أواخر شهر أبريل الطويلة وآخرون بأنهم سيتمتعون بحظ جيد وإجازة سعيدة ونستعرض فيما يلي كل الأبراج