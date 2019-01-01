"رسالة غيرت حياتي".. دي بروين يكشف كيف تعرف على زوجته عن طريق "تويتر"

"في البداية قلت من المستحيل أن تجيب على رسائلي، ولكني الآن لا أستطيع العيش بدونها"، هكذا وصف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، علاقته بزوجته الحالية ميشيل لارويكس.

ويقول "دي بروين" في تصريحاته لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، إنه تعرف على زوجته في بداية الأمر عن طريق موقع التغريدات الشهير "تويتر"، لافتًا إلى أن رسالة قام بإرسالها إليها نجحت في تغيير حياته.

وأوضح اللاعب البلجيكي، أن صديقه لاحظ أن فتاة جميلة "زوجته الحالية" دائمًا ما تقوم بالإعجاب بكل تغريداته، وذلك عندما كان يلعب في فريق فيردر بريمن الألماني، لافتًا إلى أن صديقه نصحه بمراسلتها والتعرف عليها.

ويضيف "دي بروين" أنه رد على صديقه بقوله: "مستحيل أن تجيبني، الناس هنا لا يحبونني"، فما كان من صديقه إلا أن قام بمراسلتها بنفسه عن طريق حساب دي بروين، حد قول لاعب مانشستر سيتي.

ويتابع، أنه محظوظ للغاية بإرسال صديقه لتلك الرسالة، والتي نجحت في أن يتعرف على الفتاة التي تزوجها لاحقًا، والتي يقول عنها إنها "غيرت حياته ولا يستطيع التخلي عنها، وأنها ضحت بالكثير منذ كان في الـ19 من عمره حتى يصل إلى ما وصل إليه".