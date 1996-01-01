تتويج نابليون وإكليل الأشواك.. 8 أحداث مهمة وقعت في كاتدرائية نوتردام

شب حريق هائل بكاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، ما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

تعتبر كاتدرائية نوتردام من أهم الوجهات السياحية في فرنسا، نظرا لقيمتها التاريخية العظيمة، فتلك الكنيسة عمرها أكثر من 850 سنة، وجرت أحداث عظيمة داخلها.

وتستعرض "الوطن" في السطور التاللية أبرز الأحداث التي وقعت داخل كاتدرائية نوتردام على مر التاريخ، وفقا لموقع "french moments".

عام 1185، خرجت منها الدعوة إلى حملة صليبية ثالثة.

إحضار "تاج الأشواك"أو "إكليل الأشواك"، أكثر الآثار التي يمتلكها المسيحيون أهمية، إلى الكاتدرائية بواسطة الملك سان لويس ليتم الاحتفاظ بها أثناء بناء كنيسة "سانت تشابيل"، 1239.

تتويج هنري السادس ملك إنجلترا ملكا لفرنسا من داخل الكاتدرائية، عام 1431.

تزوج هنري الرابع ملك فرنسا داخل الكنيسة، أغسطس 1572.

عام 1804، توج نابليون بونابرت نفسه إمبراطورا من داخل الكاتدرائية، بحضور البابا بيوس السابع.

يناير 1853، تزوج نابليون الثالث ْمن يوجيني.

إجراء مراسم تشييع الجنرال شارل ديجول، أحد الزعماء الفرنسيين خلال الحرب العالمية الأولى، من داخله، 12 نوفمبر 1970.

يناير 1996، خرجت جنازة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران من "نوتردام باريس".