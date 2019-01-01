بعد توقفهم أكثر من ساعتين.. سبب تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"

11:32 ص | الإثنين 15 أبريل 2019
"بعد توقفهم لأكثر من ساعتين أمس".. سبب تعطل فيسبوك وانستجرام و واتساب

"بعد توقفهم لأكثر من ساعتين أمس".. سبب تعطل فيسبوك وانستجرام و واتساب

كتب: لمياء محمود

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 بعد سلسلة طويلة من الاختراقات وتسريب البيانات، تعرض أمس موقع التواصل الاجتماعي الأول "فيسبوك" لانقطاع في الخدمة دام لأكثر من ساعتين، بالإضافة لتعطل موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وتطبيق "واتساب".

ويعد ذلك هو العطل الثاني الذى يتعرض له "فيسبوك"، بعد عطل طويل من قبل دام لأكثر من 6 ساعات في الشهر الماضي.

تفاصيل أطول انقطاع للخدمة في تاريخ فيسبوك 

وعن سبب العطل، قال متحدث باسم شركة "فيسبوك" أمس، إن هناك بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل في الدخول إلى تطبيقات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، مع احتمالية تعرضهم لمشكلات في إرسال أو استقبال الرسائل، مضيفا أنه تم حل المشكلة: "نحن نأسف على الإزعاج"، وفقا لموقع "Cnet" الأمريكي.

عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع" 

و أوضح المتحدث أن عملية الانقطاع التي تعرض لها المستخدمون البالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، نتيجة لأحد الاختبارات التي يجريها "فيسبوك " حاليا لإطلاق منصة واحدة تجمع بين التطبيقات الثلاثة، وأرجع سبب العطل إلى تغيير الخوادم.

يذكر أن الخدمة في التطبيقات الثلاثة عادت بشكل طبيعي أمس، بعد العطل الذي تعرضت له. 

  

 

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