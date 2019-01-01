بعد توقفهم أكثر من ساعتين.. سبب تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"

وعن سبب العطل، قال متحدث باسم شركة "فيسبوك" أمس، إن هناك بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل في الدخول إلى تطبيقات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، مع احتمالية تعرضهم لمشكلات في إرسال أو استقبال الرسائل، مضيفا أنه تم حل المشكلة: "نحن نأسف على الإزعاج"، وفقا لموقع "Cnet" الأمريكي.
و أوضح المتحدث أن عملية الانقطاع التي تعرض لها المستخدمون البالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، نتيجة لأحد الاختبارات التي يجريها "فيسبوك " حاليا لإطلاق منصة واحدة تجمع بين التطبيقات الثلاثة، وأرجع سبب العطل إلى تغيير الخوادم.
يذكر أن الخدمة في التطبيقات الثلاثة عادت بشكل طبيعي أمس، بعد العطل الذي تعرضت له.
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