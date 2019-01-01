"بلتشر فوتبول" تضع صلاح على غلاف مسلسل "Game of Thrones"

03:58 ص | الإثنين 15 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: كريم عثمان

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نشرت صفحة "Bleacher Report Football" الإنجليزية المختصة بالرياضة، صورة غلاف لمسلسل الفاتنازي العالمي الشهير "Game of Thrones"، وضعت فيه صورة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي بدلًا من تشارلز دانس، الذي يؤدي دور "تايون لانستر" في المسلسل.

كما استبدلت الصفحة التي تملك قرابة 16 مليون متابع حول العالم صور نجوم المسلسل بمجموعة من أفضل لاعبي العالم بجوار الفرعون المصري، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي بول بوجبا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي أنطوان جريزمان، والبرازيلي نيمار جونيور، والفرنسي كيليان مبابي.

وبدأت أولى حلقات الموسم الثامن، والأخير، من المسلسل الفاتنازي العالمي الشهير، والذي ينتظره عشاقه من أنحاء العالم كافة، ويعرض على شبكة HBO الترفيهية، ويتضمن ست حلقات، الأحد، ومن المقرر أن تنتهي في 19 مايو المقبل.

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