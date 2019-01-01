بث مباشر للحلقة الأولى من مسلسل Game of Thrones 8

ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

تصدرت الفنانة ناهد شريف اليوم الأكثر بحثاً على على محرك البحث العالمى جوجل بعد زيارة ابنتها "باستيريا" لقبرها فى القاهرة فى الذكرى الـ38 على وفاتها.