بث مباشر للحلقة الأولى من مسلسل Game of Thrones 8

Game of Thrones
يترقب الملايين حول العالم بداية الحلقة الأولى من الجزء الأخير من المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones "صراع العروش".
وتعرض شبكة قنوات "HBO" الأمريكية المسلسل الشهير، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.
وتقدم "الوطن" خدمة البث المباشر للجزء الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا الشهير Game of Thrones.
تصدرت الفنانة ناهد شريف اليوم الأكثر بحثاً على على محرك البحث العالمى جوجل بعد زيارة ابنتها "باستيريا" لقبرها فى القاهرة فى الذكرى الـ38 على وفاتها.
نصَّب نفسه حامياً ومدافعاً عن أهالى منطقة الحسين، يجلس فى مقهى بجانب المسجد، أسفل صورة كبيرة مكتوب عليها «آخر حفيد الجدعنة»
يظهر حكم لقاء الأهلي وصن داونز بأداء باهت للغاية، حيث يسعى إلى تحجيم الفريق الأحمر من خلال كثرة الأخطاء والبطاقات الصفراء.
ضرب عطل جديد مواقع "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب"، عجز معه روادهم على مستوى العالم، من استخدام الحسابات الخاصة بهم.
خصب بسائله المنوي أمهات هؤلاء الأطفال في عيادته الخاصة في بيجدروب بالقرب من مدينة روتردام
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