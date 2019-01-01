بث مباشر للحلقة الأولى من مسلسل Game of Thrones 8

12:27 ص | الإثنين 15 أبريل 2019
Game of Thrones

Game of Thrones

كتب: الوطن

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يترقب الملايين حول العالم بداية الحلقة الأولى من الجزء الأخير من المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones "صراع العروش".

وتعرض شبكة قنوات "HBO" الأمريكية المسلسل الشهير، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

وتقدم "الوطن" خدمة البث المباشر للجزء الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا الشهير Game of Thrones.

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