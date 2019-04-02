تعرف على موعد عرض أولى حلقات Game of Thrones 8

09:47 م | الأحد 14 أبريل 2019
Game of Thrones 8

Game of Thrones 8

كتب: الوطن

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يترقب الملايين حول العالم بداية الحلقة الأولى من الجزء الأخير من المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones "صراع العروش"، الذي تذاع الليلة.

تبدأ الحلقة الأولى من الجزء الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا الشهير Game of Thrones، اليوم الأحد 14 أبريل، في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ما يوافق الساعة الـ3 من صباح يوم الإثنين بتوقيت مصر، بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدًا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش الوايت واكرز أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش.

ويعد الجزء الثامن أحد أهم مواسم المسلسل نظرا لأنه يضع حدا لصراع دام لسنوات طويلة، وهو ما ينتظره ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم لمعرفة من الفائز بالعرش والمنتصر في معركة الجيش الأبيض، إضافة إلى مصير أبطالهم المفضلين، حيث اعتاد المسلسل على إخراج الشخصيات الرئيسية المفضلة للمتابعين بنهايات غير متوقعة. 

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