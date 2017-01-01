بالفيديو| محمد صلاح تخصص "نكد" على أنديته السابقة

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، هدف جديد في شباك فريقه السابق تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت البلوز مع ليفربول في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح أمام تشيلسي اليوم، هو الثاني له بقميص ليفربول، والخامس له على الإطلاق، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف من قبل في مرمى الفريق اللندني حينما كان يلعب في صفوف فريق بازل السويسري.

صلاح يسجل في فريق السابق دوما

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسجل فيها محمد صلاح، أمام فريق سبق له اللعب معه، حيث نجح من قبل في التسجيل أمام فرق روما وفيورونتينا وتشيلسي.

هدف محمد صلاح الأول في مرمى تشيلسي، حينما انضم إلى ليفربول، كان الموسم الماضي، في 25 نوفمبر 2017.

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 65، إلا أنه رفض الاحتفال به، حيث اكتفى برفع يديه إلى الأعلى، وذلك احتراما وتضامنا مع ضحايا تفجير مسجد الروضة.

صلاح يسجل في مرمى روما

في 24 أبريل 2018، واجه محمد صلاح، فريق السابق إيه إس روما، مرتديًا قميص ليفربول، حينما التقى الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

قاد الدولي المصري فريقه ليفربول للفوز على روما الإيطالي بنتيجة "5-2"، حينها، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

سجل صلاح هدفين وصنع مثلهما، ليقود بهما الريدز إلى نهائي البطولة التي خسرها أمام ريال مدريد.

محمد صلاح أمام فيورنتينا

وأمام فيورنتينا أيضا سجل هدفا رائعا لروما في شباك الفيولا، ورفض الاحتفال حينها على الرغم من فريق مدينة فلورنسا اتخذ إجراءات قانونية ضده بسبب رفضه تفعيل بند شراء عقده من تشيلسي وقت إعارته.