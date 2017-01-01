بالفيديو| محمد صلاح تخصص "نكد" على أنديته السابقة

07:55 م | الأحد 14 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

بالفيديو| تشيلسي "تميمة حظ" محمد صلاح في مشواره الاحترافي

بالفيديو| تشيلسي "تميمة حظ" محمد صلاح في مشواره الاحترافي

بالفيديو| قبل لقاء اليوم.. أهداف محمد صلاح في تشيلسي

بالفيديو| قبل لقاء اليوم.. أهداف محمد صلاح في تشيلسي

مغرور وعنيف.. 3 اتهامات تُطارد محمد صلاح في ليفربول

مغرور وعنيف.. 3 اتهامات تُطارد محمد صلاح في ليفربول

"صلاح مفجر إرهابي".. ليفربول وتشيلسي يردان على هتافات عنصرية ضد "مو"

"صلاح مفجر إرهابي".. ليفربول وتشيلسي يردان على هتافات عنصرية ضد "مو"

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، هدف جديد في شباك فريقه السابق تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت البلوز مع ليفربول في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح أمام تشيلسي اليوم، هو الثاني له بقميص ليفربول، والخامس له على الإطلاق، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف من قبل في مرمى الفريق اللندني حينما كان يلعب في صفوف فريق بازل السويسري.

صلاح يسجل في فريق السابق دوما

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسجل فيها محمد صلاح، أمام فريق سبق له اللعب معه، حيث نجح من قبل في التسجيل أمام فرق روما وفيورونتينا وتشيلسي.

هدف محمد صلاح الأول في مرمى تشيلسي، حينما انضم إلى ليفربول، كان الموسم الماضي، في 25 نوفمبر 2017.

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 65، إلا أنه رفض الاحتفال به، حيث اكتفى برفع يديه إلى الأعلى، وذلك احتراما وتضامنا مع ضحايا تفجير مسجد الروضة.

صلاح يسجل في مرمى روما

في 24 أبريل 2018، واجه محمد صلاح، فريق السابق إيه إس روما، مرتديًا قميص ليفربول، حينما التقى الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

قاد الدولي المصري فريقه ليفربول للفوز على روما الإيطالي بنتيجة "5-2"، حينها، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

سجل صلاح هدفين وصنع مثلهما، ليقود بهما الريدز إلى نهائي البطولة التي خسرها أمام ريال مدريد.

محمد صلاح أمام فيورنتينا

وأمام فيورنتينا أيضا سجل هدفا رائعا لروما في شباك الفيولا، ورفض الاحتفال حينها على الرغم من فريق مدينة فلورنسا اتخذ إجراءات قانونية ضده بسبب رفضه تفعيل بند شراء عقده من تشيلسي وقت إعارته.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

«أشعر بأن مستقبلى يضيع، لدىّ شعور دائم بالقلق والتوتر، لا أعرف أنا وزملائى ما الذى سيحدث غداً، هناك حالة من عدم الأمان والتوهان، ولا أحد يستمع لنا»
ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

تصدرت الفنانة ناهد شريف اليوم الأكثر بحثاً على على محرك البحث العالمى جوجل بعد زيارة ابنتها "باستيريا" لقبرها فى القاهرة فى الذكرى الـ38 على وفاتها.
مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير حلقات برنامجه الجديد، الذى ينتمى إلى سلسلة المقالب، التى يُقدمها فى شهر رمضان الكريم
أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

بعد ازمة إجبار طلاب كلية تربية بجامعة الأزهر على خلع بنطلوناتهم في المحاضرة لإنجاحهم، الدكتور غمام رمضان يوضح حقيقة ذلك مؤكدا انه أراد توصيل رسالة معينة لطلابه
طلاب بالأزهر يروون واقعة إجبارهم على "خلع البنطلونات": "ليست الأولى"

طلاب بالأزهر يروون واقعة إجبارهم على "خلع البنطلونات": "ليست الأولى"

أثارت واقعة إجبار أستاذ في كلية التربية بجامعة الأزهر، على "خلع البنطلونات" أثناء المحاضرة، مع تهديدهم بأن من سيتمنع عن ذلك سيرسب في المادة.