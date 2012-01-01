بالفيديو| قبل لقاء اليوم.. أهداف محمد صلاح في تشيلسي

يواجه محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم، فريقه السابق تشيلسي، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

يدخل صلاح هذه المباراة المرتقبة، وفي جعبته سجل متميز من الأهداف في مرمى تشيلسي، حيث زار شباك الفريق اللندني 4 مرات من قبل، كانت بدايتها حينما كان يرتدي محمد صلاح قميص فريق بازل السويسري.

لعب صلاح مع بازل ضد تشيلسي 4 مباريات، كان بدايتها خلال مباراة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، حيث خسر ذهابًا في سويسرا بنتيجة 2-1، وتلقى الهزيمة إيابًا بنتيجة 3-1، وهي المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح أول أهدافه في شباك البلوز.

وكانت المواجهة الثانية في موسم 2013–2014، حين قاد صلاح فريقه بازل للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي، حين سجل هدفًا في فوز الفريق السويسري بنتيجة 2-1، قبل أن يزور شباك تشيلسي مجددًا في مباراة الإياب بسويسرا ليمنح بازل الفوز 1-0.

وكانت مواجهتي موسم 203 - 2014، سببًا رئيسيًا وراء رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد مع محمد صلاح، وجلبه إلى تشيلسي، وهو الأمر الذي نجح فيه، إلا أنها لم تكن تجربة ناجحة بالنسبة للفرعون المصري، لينطلق منها إلى الدوري الإيطالي، حيث اللعب لصالح فريقي فيرونتينا، وإي اس روما.

عقب عودة محمد صلاح من روما إلى الدوري الإنجليزي مجددًا عبر بوابة ليفربول، كانت هناك مواجهات أخرى أمام تشيلسي، كان أبرزها مباراةالفريقين ببطولة الدوري على ملعب أنفيلد، نوفمبر 2017، حين سجل محمد صلاح هدفه الرابع في مرمى بلوز لندن، ورفض بعدها الاحتفال.

ويأمل محمد صلاح في تسجيل هدف جديد في مرمى تشيلسي، اليوم، ليقترب من المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك 18 هدفًا حتى الآن، بفارق هدف وحيد عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، الذي يمتلك 19 هدفًا.