DNA يكشف فضيحة.. طبيب أصبح أبا لأكثر من 49 طفلا 

توفي طبيب هولندي منذ عامين، خدع مريضاته باستخدام سائله المنوي في إخصاب العشرات من السيدات اللاتي يردن الإنجاب نتيجة مشكلات صحية واجهتهم، وكان من المفترض أنّ يستخدم سائلا منويا تبرع به رجال آخرون، وبعد إجراء تحليل DNA أصبح هذا الطبيب أبا لـ49 طفلا.

وتقول منظمة الدفاع عن الأطفال التي تتحدث باسم الضحايا، سواء من الآباء أو الأمهات والأطفال، إنّ فحوص الحمض النووي كشفت عن أنّ 49 طفلا ينحدرون بالفعل من الطبيب جان كربات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتحولت القضية إلى مثار للجدل في هولندا، بعد أنّ أصدرت محكمة في فبراير الماضي قرارا بضرورة إجراء فحوص الحمض النووي لدى الضحايا المحتملين حتى يتأكدوا من فعل الطبيب، وتم الإعلان عن النتائج أمس وأغلقت مصحة الطبيب، وترجح بعض المصادر أنّ يكون عدد الأبناء الحقيقي أعلى بكثير.

وقبل وفاة الطبيب عن 89 عاما، اعترف بأنّه لقّح 60 امرأة عن طريق سائله المنوي في مصحته التي أغلقت في العام 2009 بعدما رصدت السلطات عدة مخالفات، ولم تقف حماقاته عند هذا الحد بل خلط في بعض المرات السائل المنوي لأكثر من رجل لإخصاب مرة واحدة، وكان يزور هوية الشخص المتبرع بالسائل المنوي.