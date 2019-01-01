مفاجأة.. تسريبات تكشف نية "فيس بوك" التخلي عن تطبيق "ماسنجر"

في تسريب جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "فيسبوك" تبحث الاستغناء عن تطبيق "ماسنجر".

البداية كانت بتدوينة لجاين مانشون وونج، الباحثة في مجال التطبيقات الذكية، دشنتها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، تنشر خلالها صورة تُظهر تخلي "فيسبوك" عن تطبيق "ماسنجر"، ودمجهما سويًا.

الصورة التي نشرتها تظهر إجراء القائمين على فيسبوك اختبارات حول إدراج زر يحمل علامة "ماسنجر" في تطبيق "فيسبوك" نفسه، حتى تستطيع أن تقوم بالدردشة دون الحاجة للتنقل إلى تطبيق جديد.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" تعليقًا على التسريب: "نحن نختبر طرقًا عديدة وبشكل مستمر لتحسين تجربة المراسلة للأشخاص داخل تطبيق فيسبوك، وحتى الآن لا يوجد أي تفاصيل إضافية لمشاركاتها"، وفقًا لموقع "سبوتنيك" نقلًا عن موقع "ذا فيرج".