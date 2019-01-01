مفاجأة.. تسريبات تكشف نية "فيس بوك" التخلي عن تطبيق "ماسنجر"

02:16 ص | الأحد 14 أبريل 2019
فيس بوك

فيس بوك

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

الحكومة الأفغانية تحذر "فيس بوك": الحظر مصير ما لم يراع سياساتنا

الحكومة الأفغانية تحذر "فيس بوك": الحظر مصير ما لم يراع سياساتنا

"واتس آب" تطرح تحديث لمشاركة "الحالات" عبر فيس بوك

"واتس آب" تطرح تحديث لمشاركة "الحالات" عبر فيس بوك

فيس بوك يخطط لإلغاء تطبيق ماسنجر

فيس بوك يخطط لإلغاء تطبيق ماسنجر

تحديث جديد من فيس بوك.. وداعا للأخبار الكاذبة

تحديث جديد من فيس بوك.. وداعا للأخبار الكاذبة

في تسريب جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "فيسبوك" تبحث الاستغناء عن تطبيق "ماسنجر".

البداية كانت بتدوينة لجاين مانشون وونج، الباحثة في مجال التطبيقات الذكية، دشنتها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، تنشر خلالها صورة تُظهر تخلي "فيسبوك" عن تطبيق "ماسنجر"، ودمجهما سويًا.

الصورة التي نشرتها تظهر إجراء القائمين على فيسبوك اختبارات حول إدراج زر يحمل علامة "ماسنجر" في تطبيق "فيسبوك" نفسه، حتى تستطيع أن تقوم بالدردشة دون الحاجة للتنقل إلى تطبيق جديد.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" تعليقًا على التسريب: "نحن نختبر طرقًا عديدة وبشكل مستمر لتحسين تجربة المراسلة للأشخاص داخل تطبيق فيسبوك، وحتى الآن لا يوجد أي تفاصيل إضافية لمشاركاتها"، وفقًا لموقع "سبوتنيك" نقلًا عن موقع "ذا فيرج".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

«أشعر بأن مستقبلى يضيع، لدىّ شعور دائم بالقلق والتوتر، لا أعرف أنا وزملائى ما الذى سيحدث غداً، هناك حالة من عدم الأمان والتوهان، ولا أحد يستمع لنا»
مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير حلقات برنامجه الجديد، الذى ينتمى إلى سلسلة المقالب، التى يُقدمها فى شهر رمضان الكريم
أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

بعد ازمة إجبار طلاب كلية تربية بجامعة الأزهر على خلع بنطلوناتهم في المحاضرة لإنجاحهم، الدكتور غمام رمضان يوضح حقيقة ذلك مؤكدا انه أراد توصيل رسالة معينة لطلابه
طلاب بالأزهر يروون واقعة إجبارهم على "خلع البنطلونات": "ليست الأولى"

طلاب بالأزهر يروون واقعة إجبارهم على "خلع البنطلونات": "ليست الأولى"

أثارت واقعة إجبار أستاذ في كلية التربية بجامعة الأزهر، على "خلع البنطلونات" أثناء المحاضرة، مع تهديدهم بأن من سيتمنع عن ذلك سيرسب في المادة.
نجوم الفن يتفاعلون مع تقبيل البابا فرنسيس أقدام زعماء جنوب السودان

نجوم الفن يتفاعلون مع تقبيل البابا فرنسيس أقدام زعماء جنوب السودان

انحنى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المنقسمين، لتعزيز اتفاق السلام وإنهاء الحرب بينهما