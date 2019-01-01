أغنى رجل صيني يدافع عن نظام العمل "12 ساعة".. ويقدم نصيحة للشباب

02:18 ص | الأحد 14 أبريل 2019
جاك ما مؤسس موقع "علي بابا" وأغنى رجل في الصين

جاك ما مؤسس موقع "علي بابا" وأغنى رجل في الصين

كتب: الوطن

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دافع جاك ما مؤسس موقع "علي بابا"، وأغنى رجل في الصين، عن نظام العمل الخاص بشركته، والمفروض في أغلب الشركات التقنية في الصين والذي يفرض العمل بالشركة 12 ساعة في اليوم، خلال 6 أيام بالأسبوع.

ويرى "ما"، أن ساعات العمل الطويلة تلك تعد بمثابة "النعمة الكبيرة" خاصة للموظفين صغار السن، مطالبًا إياهم بأن "يحمدوا الله على النعمة التي يتمتعون بها".

وتساءل خلال جلسة عمل ناقش خلالها "التوازن بين العمل والحياة": "في حال لم تعمل ساعات طويلة وأنت في شبابك وتتمتع بكامل صحتك، فمتى إذًا ستكون قادرًا على العمل؟"، وذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز"، نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل".

وقدم "ما" إلى الشباب نصيحة، بأنه إذا كانوا يريدون النجاح فإن عليهم بذل جهد جبار وقضاء ساعات طويلة في العمل، مشيرًا إلى أنه نفسه يعمل 12 ساعة في اليوم.

وكانت احتجاجات واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعية الصينية، اعترض خلالها الصينيون على سياسة العمل لـ"12 ساعة" في اليوم، وكانت شركة "علي بابا" على رأس تلك الشركات.

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