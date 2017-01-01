فيديو| في لقاء قديم..سيد عبدالحفيظ يصف باكاري جساما بـ"الأفضل بالقارة"

10:22 م | السبت 13 أبريل 2019
سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ

كتب: الوطن

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صبت جماهير النادي الأهلي بعد الخروج الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي، غضبها على حكم مباراة العودة الجامبي بكاري جساما.

وأقيم اللقاء اليوم على ملعب برج العرب، وانتهى الأهلي بهدف دون رد، لم يشفع للأهلي خسارته بخماسية نظيفة في لقاء الإياب.

وتسببت قرارات الحكم الجامبي في إثارة غضب اللاعبون والجماهير الحاضرة للقاء، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي على رأسهم مارتين لاسارتي وسيد عبد الحفيظ، حيث بدى الأخير شديد العصبية على مقاعد البدلاء.

وعلى إثر ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يتحدث فيه "عبد الحفيظ" عن بكاري جساما واصفًا إياه بأنه أفضل الحكام داخل القارة السمراء

وأضاف "عبد الحفيظ" في حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "الحريف"، على قناة "DMC Sports"، أنه يتمنى أن يدير جساما إحدى مباراتي الذهاب أو الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 بين الأهلي والوداد.

وأدار الحكم الجامبي مباراة الإياب بين الفريقين بالفعل، والتي انتهت بفوز الوداد بهدف مقابل لا شئ وانتزاع اللقب من فريق الأهلي، وأثارت قراراته لغطًا واسعًا حينها بسبب اتهامات بالتحيز لصالح الفريق المغربي، حتى أن عماد متعب مهاجم الفريق السابق أشار بيده إشارة "الرشوة" في إشارة إلى فساد "جساما".

وتعرض الأهلي لهزيمة ساحقة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز بخماسية نظيفة، قبل أن ينتهي لقاء العودة بفوز الأحمر بهدف وحيد.

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