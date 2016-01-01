خسائر الأهلي من وداع إفريقيا.. 16 مليون جنيه "حد أدني" وحلم المونديال

08:56 م | السبت 13 أبريل 2019
لاسارتي

لاسارتي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

شاهد بالفيديو.. لحظات الحزن والدموع للخطيب بعد توديع الأهلي أبطال أفريقيا

شاهد بالفيديو.. لحظات الحزن والدموع للخطيب بعد توديع الأهلي أبطال أفريقيا

رغم فوز صن داونز.. الأهلي يحصل على 11 مليون جنيه من الاتحاد الإفريقي

رغم فوز صن داونز.. الأهلي يحصل على 11 مليون جنيه من الاتحاد الإفريقي

"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

"عاصفة ونوة".. برج العرب "يقلب" على الأهلي للمرة الثانية

"عاصفة ونوة".. برج العرب "يقلب" على الأهلي للمرة الثانية

انتهى مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، عند دور ربع نهائي البطولة، بعدما فشل في عبور فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث خسر في مباراة الذهاب بخمسة أهداف نظيفة، وفاز في لقاء الإياب بهدف وحيد.

خروج الأهلي من البطولة الإفريقية، كلفه على المستوى المعنوي أعلى هزيمة في تاريخ مشواره الإفريقي، حيث كانت الهزيمة بخمسة أهداف نظيفة هي الأولى في تاريخ الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية.

وإلى جانب الخسارة المعنوية، فانتهاء مشوار الأهلي عند دور ربع النهائي، حرمه من الحصول على ملايين الجنيهات، خاصة بعدما رفع الاتحاد الإفريقي في عام 2016 قيمة مكافآته في دوري أبطال إفريقيا.

ففي حالة نجح الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي وتخطي عقبة صن داونز، كان سيحصل على مكافأة قدرها 875 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 16 مليون جنيه مصري، أما في حالة كان وصل إلى نهائي البطولة وخسر المباراة كان سيحصل الفريق على 1.25 مليون دولار، أي ما يعادل 22 مليون جنيه.

ولكن في حالة كان حصل الأهلي على البطولة كان سيمنحه الاتحاد الإفريقي مكافأة قدرها 2.5 مليون دولار، أي حوالي 44 مليون جنيه، إلى جانب ضياع حلم اللعب في كأس العالم للأندية للمرة السادسة على التوالي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

«أشعر بأن مستقبلى يضيع، لدىّ شعور دائم بالقلق والتوتر، لا أعرف أنا وزملائى ما الذى سيحدث غداً، هناك حالة من عدم الأمان والتوهان، ولا أحد يستمع لنا»
"افتكروني أخوهم".. "فوتوسيشن" لشاب مع والديه يجتاح "السوشيال ميديا"

"افتكروني أخوهم".. "فوتوسيشن" لشاب مع والديه يجتاح "السوشيال ميديا"

أثار جلسة تصوير لشاب مع والديه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملامح الوالدين الصغيرة
مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير حلقات برنامجه الجديد، الذى ينتمى إلى سلسلة المقالب، التى يُقدمها فى شهر رمضان الكريم
أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

بعد ازمة إجبار طلاب كلية تربية بجامعة الأزهر على خلع بنطلوناتهم في المحاضرة لإنجاحهم، الدكتور غمام رمضان يوضح حقيقة ذلك مؤكدا انه أراد توصيل رسالة معينة لطلابه
طلاب بالأزهر يروون واقعة إجبارهم على "خلع البنطلونات": "ليست الأولى"

طلاب بالأزهر يروون واقعة إجبارهم على "خلع البنطلونات": "ليست الأولى"

أثارت واقعة إجبار أستاذ في كلية التربية بجامعة الأزهر، على "خلع البنطلونات" أثناء المحاضرة، مع تهديدهم بأن من سيتمنع عن ذلك سيرسب في المادة.