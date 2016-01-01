خسائر الأهلي من وداع إفريقيا.. 16 مليون جنيه "حد أدني" وحلم المونديال

انتهى مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، عند دور ربع نهائي البطولة، بعدما فشل في عبور فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث خسر في مباراة الذهاب بخمسة أهداف نظيفة، وفاز في لقاء الإياب بهدف وحيد.

خروج الأهلي من البطولة الإفريقية، كلفه على المستوى المعنوي أعلى هزيمة في تاريخ مشواره الإفريقي، حيث كانت الهزيمة بخمسة أهداف نظيفة هي الأولى في تاريخ الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية.

وإلى جانب الخسارة المعنوية، فانتهاء مشوار الأهلي عند دور ربع النهائي، حرمه من الحصول على ملايين الجنيهات، خاصة بعدما رفع الاتحاد الإفريقي في عام 2016 قيمة مكافآته في دوري أبطال إفريقيا.

ففي حالة نجح الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي وتخطي عقبة صن داونز، كان سيحصل على مكافأة قدرها 875 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 16 مليون جنيه مصري، أما في حالة كان وصل إلى نهائي البطولة وخسر المباراة كان سيحصل الفريق على 1.25 مليون دولار، أي ما يعادل 22 مليون جنيه.

ولكن في حالة كان حصل الأهلي على البطولة كان سيمنحه الاتحاد الإفريقي مكافأة قدرها 2.5 مليون دولار، أي حوالي 44 مليون جنيه، إلى جانب ضياع حلم اللعب في كأس العالم للأندية للمرة السادسة على التوالي.