رغم فوز صن داونز.. الأهلي يحصل على 11 مليون جنيه من الاتحاد الإفريقي

08:38 م | السبت 13 أبريل 2019
الأهلي - صن داونز

الأهلي - صن داونز

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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ودع فريق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة الثقيلة أمام فريق صن داونز، في ذهاب دور ربع النهائي "5-0"، والفوز في مباراة الإياب اليوم بهدف نظيف.

فريق الأهلي تلقى هزيمة هي الأعلى في تاريخ مبارياته الإفريقية، حينما حل ضيفًا على فريق صن داونز في جنوب إفريقيا، السبت الماضي، حيث مُني مرماه بخمسة أهداف دون رد.

حشد جماهيري كبير تسلح به الفريق الأحمر خلال مباراة العودة، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب برج العرب، بعدما وافق الأمن على دخول 30 ألف مشجع أهلاوي إلى مدرجات ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق.

ولكن يبدو أن الحشد الجماهيري لم يكن كافيًا لتحفيذ لاعبي الأهلي على تقديم مباراة تليق باسم وتاريخ النادي، حيث اكتفى لاعبوه بتسجيل هدف وحيد.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي، يحصل فريق النادي الأهلي على 650 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 11 مليون جنيه مصري، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هي القيمة التي يحصل عليها الفرق التي تأهلت إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عام 2016، رفع قيمة الجوائز المالية لكل البطولات التي ينظمها الاتحاد، ومنها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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