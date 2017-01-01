"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب، بالتعادل السلبي، وسط أداء تحكيمي باهت من حكم المباراة بكاري جساما.

الحكم الجامبي بكاري جساما، بدا متحيزًا للغاية ضد لاعبي النادي الأهلي، حيث ظهر وكأنه ينتظر الفرصة حتى ينذر لاعبي الأحمر، وأشهر ثلاث بطاقات صفراء ضد كل من عمرو السولية وجونيور أجايي وأيمن أشرف، بالإضافة إلى تغاضيه عن احتساب وقت بدل ضائع كافٍ لما ضاع بالفعل خلال مجريات الشوط، وإلغائه هدفًا للأهلي.

قرارات الحكم دفعت معلق المباراة أحمد عبده، يؤكد في أكثر من مناسبة أنه حكم سيئ واعتاد ظلم الأهلي، متابعًا: "حكم يدير المباريات على هواه".

"جساما" له سابقة شهيرة مع فريق النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أيضًا، حين تسبب في نهائي نسخة 2017 بخسارة الأهلي للقب في لقاء الإياب في المغرب، بشكل غير مباشر.

الجامبي كان يشهر البطاقات الصفراء في وجه لاعبي الأهلي بسهولة حينها أيضًا، بالإضافة إلى تحجيم الأحمر في نصف ملعبه عن طريق احتساب الأخطاء عليه، والتغاضي عن عنف لاعبي الوداد الواضح مع لاعبي الأهلي، كما احتسب تسللًا خاطئًا كان من شأنه إحراز الأهلي لهدف التعادل.

وعلى إثر ذلك، ظهر عماد متعب في لقطة شهيرة، وهو يشير بيديه إشارة "الرشوة"، في إشارة إلى فساد الحكم الجامبي.

أيضًا الحكم نفسه كان شاهدًا على تعادل الأهلي مع الوداد 3/3 على استاد القاهرة، بالإضافة إلى تعادل سلبي أمام زناكو، وهزيمتين أمام الملعب المالي والمغرب التطواني.