باستحواذ كامل.. روح مانويل جوزيه في برج العرب عن طريق مترجمه

يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز الجارية، المعلق أحمد عبده، وسط استحواذ كبير من لاعبي الأهلي وعدد من الفرص الضائعة، في ملعب برج العرب.

المعلق أحمد عبده، كان قد عمل مترجمًا لفترات طويلة، لمانويل جوزيه المدرب البرتغالي الذي قاد النادي الأهلي لأكثر من مدة.

ويحتاج الأهلي للفوز بخمس أهداف نظيفة على الأقل للحفاظ على حظوظه في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي أضاع عددًا من الفرص الخطيرة كان أبرزها تسديدة عمرو السولية في القائم وتسديدة حسين الشحات الخطيرة، فيما بدا وكأن روح البرتغالي مانويل جوزيه حاضرة في المباراة عن طريق مترجمه الذي يعلق على اللقاء، وسط إصرار كبير من لاعبي الأهلي.

وعمل "عبده" مترجمًا لمانويل جوزيه، قبل أن يتجه بعد ذلك لمجال التحليل الفني وتطوير اللاعبين، حتى استقر به الحال معلقًا في قنوات "Bein sports".