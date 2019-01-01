متحدو الإعاقة من برج العرب لـ"الوطن": "ربنا يجبر بخاطرنا والأهلي يصعد"

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة هامة للغاية أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد نحو ساعة من الآن، وسط دعم جماهيري حاشد يبلغ قرابة الثلاثين ألف مشجع.

النادي الأهلي تعرض لهزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب 5-0 ويحتاج للفوز بنفس النتيجة للعب وقت إضافي أو التوجه لركلات الترجيح، أو بفارق أكبر لضمان التأهل مباشرة للدور نصف النهائي، في مهمة قد تبدو مستحيلة.

إسلام وأحمد يوسف مشجعا الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يعترفان بالمستحيل، ومتأكدان من عودة المارد الأحمر وخطف بطاقة التأهل.

يقول إسلام لـ"الوطن": "أنا في إسكندرية دلوقتي وبيني وبين الملعب 10 دقايق متأكد من الفوز 5-0 وهنلعب ضربات جزاء ونصعد ربنا هيجبر بخاطرنا".

وأضاف إسلام: "حسين الشحات هيجيب هدفين من الخمسة وإن شاء الله، هنصعد والناس كلها تروح فرحانة".

ويحرص إسلام، على حضور معظم مباريات الأهلي رغم ظروفه الصحية، وسبق أن لاقى تعاطفًا كبيرًا بعد بكائه لتعادل الأهلي مع الوداد المغربي منذ موسمين، وقام شادي محمد، قائد الأهلي السابق، وقتها، بإرسال رسالة خاصة له ولحبه الشديد للقلعة الحمراء.

فيما قال أحمد يوسف: "مفيش ظروف تمنعنا من مساندة الأهلي وأنا بقول هنكسب 6 مش خمسة ربنا كبير واللاعبية دي رجالة".