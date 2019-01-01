بالفيديو| طفلة عمرها 3 سنوت تعالج أفعى عملاقة طولها 5 أمتار

بالفديو| طفلة 3سنوت تمسك أفعى عملاقة بسهولة وتعالجها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة إندونيسية، تمسك بأفعى عملاقة يصل طولها نحو خمسة أمتار، لعلاجها.
واكتسبت الطفلة ماهراني، التي لم تتجاوز الثلاث سنوات من عمرها، مهارتها في التعامل مع الحيوانات من والدها، وظهرت في الفيديو، وهي تضع الدواء على فم الأفعى، لعلاجها من التقرحات.
وقال والد الطفلة: "أشعر بالخوف أحيانا، ولكن ذلك الإحساس يختفي عندما أراها وهي تلعب وتداوي الحيوانات"، موضحًا أن ابنته أصبحت تعرف كيف تتجنب الخطر في التعامل مع تلك الكائنات.
«أشعر بأن مستقبلى يضيع، لدىّ شعور دائم بالقلق والتوتر، لا أعرف أنا وزملائى ما الذى سيحدث غداً، هناك حالة من عدم الأمان والتوهان، ولا أحد يستمع لنا»
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