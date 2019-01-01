قدها_ يا_ أهلي.. جماهير "الأحمر" تحلم بـ"ريمونتادا" فبل موقعة صن داونز

يحل فريق "صن داونز"، الليلة، ضيفًا على النادي الأهلي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن مني الأهلي، في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وهو ما يجعل تخطي الفريق الملقب بالمارد الأحمر، هذا الدور أمرا من وجهة نظر كثيرين "شبه مستحيل"، ورغم ذلك يتفائل البعض الآخر، واثقين بأن الأهلي يستطيع الرجوع ويحقق انتصارا تاريخيا، مدشنين "هاشتاج" على موقع تويتر باسم #قدها_يا_أهلي.

وتفاعل جماهير "الشياطين الحمر" ولاعبي الفريق القدامى وبعض الإعلامين مع "الهاشتاج"، فذكر الحساب المعتمد للإعلامي إبراهيم فايق: "مش مهم تكسب 5، المهم تعمل اللي عليك وتكون راجل"، فيما كتب الكابتن وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق: "الإصرار، العزيمة وروح الأهلي، هي أهم العناصر المطلوبة اليوم مع دعم الجماهير فان كل شيء ممكن، و كما سبق و قلنا لو محصلش التأهل يكون الخروج خروج أبطال".

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وعلى الرغم من أن الأمر يحتاج لمعجزة، إلا أن جماهير وعشاق القلعة الحمراء، لم يفقدوا الأمل حتى الآن، ويصرون على الوقوف بجانب فريقهم ومساندته، ليس فقط، بل آملين بتحقيق المعجزة وتخطي عقبة فريق صن داونز، والصعود لنصف النهائي، وتعويض مرارة الخسارة الثقيلة التي تلقاها في مباراة الذهاب.

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وتصدر "هاشتاج" #قدها_ يا_أهلي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتضمن عبارات حماسية وتحفيزية للاعبي النادي الأهلي، ورسائل تؤكد على ثقة الجماهير بهم وبقدرتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة.

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وذكر حساب لأحد مشجعي الأهلي على "تويتر"، باسم أكرم: "في الشدة أنا بردوا ضهره أنا ليه درع الأمان"، فيما قال حساب آخر باسم ماجد: "الليلة مش هزار هنرد شرفنا ياأبطال"، وذكر أخر: " على المرة قبل الحلوة معاه". ولم يخلو "الهشتاج" من تعليق المشجعات، فذكر حساب باسم ريم: "ولا يوم يا أهلي عرفت معني المستحيل".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز، في تصفيات إياب الدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم، في السادسة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.