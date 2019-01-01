قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت سفح الأهرامات تثير إعجاب الصحف العالمية

12:03 م | السبت 13 أبريل 2019
قرعة أمم إفريقيا

قرعة أمم إفريقيا

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

أبرز المعلومات عن فرقة "فابريكا" التي شاركت بحفل قرعة كأس أمم إفريقيا

أبرز المعلومات عن فرقة "فابريكا" التي شاركت بحفل قرعة كأس أمم إفريقيا

خبير سياحي: بطولة الأمم الإفريقية فرصة ذهبية للترويج للسياحة

خبير سياحي: بطولة الأمم الإفريقية فرصة ذهبية للترويج للسياحة

"بشرة خير".. أوغندا في مجموعة واحدة مع مصر للمرة الثالثة على التوالي

"بشرة خير".. أوغندا في مجموعة واحدة مع مصر للمرة الثالثة على التوالي

"صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟

"صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟

تحت سفح الأهرامات الثلاثة، وبجوار تمثال أبو الهول، وبحضور عدد من أساطير الكرة الإفريقية، أصيب العالم بالانبهار، من حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا لعام 2019، ليلة أمس.

وكان الحفل التاريخي، حديث العديد من الصحف والمواقع العالمية، حتى صباح اليوم، ونقل العديد منها أجواء الحدث، بلافتات مميزة.

ذا ناميبيان

نشرت صحيفة "the namibian"، ليلة أمس، "مانشيت صحفي"، بعنوان "مجموعات قرعة كأس الأمم، تثير الاهتمام"، إذ تضم كل مجموعة من الست، عددا من المنتخبات القوية والمميزة.

ديلي ميل

بينما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عنوانًا أوضحت فيه فرق المجموعة الأولى، وكتبت "تم استضافة البلد المضيف إلى جانب أوغندا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

الموقع الرسمي لـ "ياهو"

"هذا يعني الكثير بالنسبة لإفريقيا.. وهو توقع أسطورة كوت ديفوار يايا توري لقرعة 2019".. هكذا جاء مانشيت موقع "ياهو".

واشنطن بوست

فيما جاء مانشيت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بعنوان "منتخب صلاح سيواجه الكونغو وأوغندا وزيمبابوي في كأس إفريقيا".

وكانت أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة إلى 6 مجموعات، حيث جاء المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى، ومن المقرر مواجهته في مباراة الافتتاح لمنتخب زيمبابوي، يوم 21 يونيو المقبل.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

«أشعر بأن مستقبلى يضيع، لدىّ شعور دائم بالقلق والتوتر، لا أعرف أنا وزملائى ما الذى سيحدث غداً، هناك حالة من عدم الأمان والتوهان، ولا أحد يستمع لنا»
"افتكروني أخوهم".. "فوتوسيشن" لشاب مع والديه يجتاح "السوشيال ميديا"

"افتكروني أخوهم".. "فوتوسيشن" لشاب مع والديه يجتاح "السوشيال ميديا"

أثار جلسة تصوير لشاب مع والديه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملامح الوالدين الصغيرة
مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير حلقات برنامجه الجديد، الذى ينتمى إلى سلسلة المقالب، التى يُقدمها فى شهر رمضان الكريم
أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

بعد ازمة إجبار طلاب كلية تربية بجامعة الأزهر على خلع بنطلوناتهم في المحاضرة لإنجاحهم، الدكتور غمام رمضان يوضح حقيقة ذلك مؤكدا انه أراد توصيل رسالة معينة لطلابه
"إنفلونزا الكلاب" فيروس جديد يهدد حياة البشر.. وبيطري: موجود في مصر

"إنفلونزا الكلاب" فيروس جديد يهدد حياة البشر.. وبيطري: موجود في مصر

مرض انفلونزا الكلاب..طبيب بيطري يوضح إمكانية إصابة الإنسان به ومدى تأثيره على صحته وإنهاء حياته