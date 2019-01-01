قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت سفح الأهرامات تثير إعجاب الصحف العالمية

قرعة أمم إفريقيا
تحت سفح الأهرامات الثلاثة، وبجوار تمثال أبو الهول، وبحضور عدد من أساطير الكرة الإفريقية، أصيب العالم بالانبهار، من حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا لعام 2019، ليلة أمس.
وكان الحفل التاريخي، حديث العديد من الصحف والمواقع العالمية، حتى صباح اليوم، ونقل العديد منها أجواء الحدث، بلافتات مميزة.
نشرت صحيفة "the namibian"، ليلة أمس، "مانشيت صحفي"، بعنوان "مجموعات قرعة كأس الأمم، تثير الاهتمام"، إذ تضم كل مجموعة من الست، عددا من المنتخبات القوية والمميزة.
بينما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عنوانًا أوضحت فيه فرق المجموعة الأولى، وكتبت "تم استضافة البلد المضيف إلى جانب أوغندا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
"هذا يعني الكثير بالنسبة لإفريقيا.. وهو توقع أسطورة كوت ديفوار يايا توري لقرعة 2019".. هكذا جاء مانشيت موقع "ياهو".
فيما جاء مانشيت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بعنوان "منتخب صلاح سيواجه الكونغو وأوغندا وزيمبابوي في كأس إفريقيا".
وكانت أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة إلى 6 مجموعات، حيث جاء المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى، ومن المقرر مواجهته في مباراة الافتتاح لمنتخب زيمبابوي، يوم 21 يونيو المقبل.
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