فيديو| جندي سوداني يعزف على آلة "الساكسفون" وسط المتظاهرين

انتشر مقطع فيديو لأحد جنود الجيش السوداني وهو يعزف الموسيقى على آلة الساكسفون وسط جموع المتظاهرين، الذين تحدوا حظر التجوال الذي فرضه الجيش واستمروا في اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وبحسب "CNN"، شارك جنود من الجيش السوداني المعتصمين في الساحات العامة في العاصمة الخرطوم بالعزف والموسيقى، وعزفوا على آلة الساكسفون خلال احتفالات ليلية شهدتها العاصمة بعد عزل الرئيس، عمر البشير.

وعزف الجندي ألحاناً سودانية وعالمية وهو يرتدي علم بلاده وسط تصفيق وتشجيع المعتصمين المرابطين باعتصامهم حتى تُنقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية بحسب وصفهم، وفقا لـ"يورونيوز".

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، تعطيل العمل بالدستور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامين تتبعها انتخابات رئاسية.