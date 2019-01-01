رواد "السوشيال ميديا" يسخرون من تحطم "بيريشيت": "حتى القمر مش طايقكم"

03:55 ص | السبت 13 أبريل 2019
مركبة الفضاء الإسرائيلية

مركبة الفضاء الإسرائيلية

كتب: حاتم سعيد حسن

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باءت عملية هبوط مركبة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" على سطح القمر، الخميس، بالفشل، وتحطمت المركبة قبل هبوطها على سطح القمر، بعد أن واجهت عددًا من المشاكل الفنية في المرحلة الأخيرة منها، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي "هاشتاج" #القمر_ضد_التطبيع في سخرية" من حادث تحطم أول مركبة فضائية إسرائيلية على القمر، وبعد نشر صفحة "إسرائيل بالعربي" خبر تحطم المركبة الفضائية انهمرت ردود أفعال رواد الـ"سوشيال ميديا" الساخرة.

فنشر حساب باسم "kariim" تدوينة قال فيها "أنا في غاية السعادة والإنبساط"، ونشر حساب بإسم "saeed" معلقا على الخبر: "أكيد كان في القمر رياح أطاحت بالمركبة.. المرة القادمة لا تنسوا أن تأخذوا نشرة الأحوال الجوية للقمر".

وعلق حساب باسم "MOOD" في تدوين عبر موقع "تويتر": "لا يكون لكم برضه حق تاريخي في القمر أولاد اللذين، وترمب بيعمل لكم سفارة هناك"، ونشر حساب باسم "نــدى": "معلش".

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