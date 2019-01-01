كان يقدم عرضا عن الموت وظنه الجميع يمزح.. ممثل بريطاني يموت على المسرح

01:00 ص | السبت 13 أبريل 2019
إيان كوجنيتو

إيان كوجنيتو

كتب: مصطفى الصبري

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توفي ممثل كوميدي بريطاني يدعى إيان كوجنيتو على خشبة المسرح خلال تقديمه عرض "ستاند أب كوميدي" عن الموت، في حانة Atic في قرية بيكاستر الموجودة في مدينة أوكسفوردشاير البريطانية، أمس الأول الخميس.

وقالت متحدثة باسم "ساوث سنترال" لخدمات الإسعاف إنه تم استدعاء المسعفين بعد الساعة العاشرة مساء بعد أن توفي الرجل في مكانه، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال من كانوا يشاهدون العرض الكوميدي، إن كونيتو​​، الذي مات عن عمر 60 عامًا، "جلس على كرسي لمدة 5 دقائق دون حراك، أثناء العرض".

وذكر أندرو بيرد، أحد مشاهدي العرض الكوميدي: "اعتقد جميع المشاهدين، بمن فيهم أنا، أنه كان يمزح، وعندما صعدت على المسرح لأهزه أو ألمس ذراعه، كنت أتوقع منه أن يقول بو ويستيقظ ويفاجئني".

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