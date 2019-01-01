على غرار "سوبر ماريو".. لعبة جديدة تسخر من أردوغان

سخر مصمم ألعاب تركي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال إطلاقه لعبة فيديو ساخرة منه، على غرار لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة.

وجاءت اللعبة الساخرة، كرد على اتهامات "أردوغان" للمعارضة بتزوير الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تتناول اللعبة مسار رحلة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوجلو، والذي نجح في الفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقًا علي يلدريم، الذي وضعه أردوغان ليحسم معركة العاصمة التجارية لتركيا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ويظهر أوغلو في اللعبة، وهو يقفز فوق الحواجز لجمع الأصوات، محققًا الفوز في النهاية.

ويقول إمري سينكال مصمم اللعبة، إن فكرتها جاءت له لكي يرفه على المواطنون الأتراك، والذين طفح الكيل بهم بسبب الانتخابات الطويلة في إسطنبول وإضفاء السخرية عليها.