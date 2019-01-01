على غرار "سوبر ماريو".. لعبة جديدة تسخر من أردوغان

02:38 ص | السبت 13 أبريل 2019
اللعبة الساخرة من أردوغان

اللعبة الساخرة من أردوغان

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

فيديو | قناة سعودية تصف قطر بـ" صراف آلي" لخدمة أردوغان

فيديو | قناة سعودية تصف قطر بـ" صراف آلي" لخدمة أردوغان

فيينا تندد باستمرار اعتقال تركيا لصحفي نمساوي ينتقد أردوغان

فيينا تندد باستمرار اعتقال تركيا لصحفي نمساوي ينتقد أردوغان

"فورين بوليسي" تكشف خطأ أردوغان الذي تسبب في خسارة الانتخابات البلدية

"فورين بوليسي" تكشف خطأ أردوغان الذي تسبب في خسارة الانتخابات البلدية

إلغاء الانتخابات.. هل تنجح حيلة "أردوغان" الجديدة لاستعادة "إسطنبول"؟

إلغاء الانتخابات.. هل تنجح حيلة "أردوغان" الجديدة لاستعادة "إسطنبول"؟

سخر مصمم ألعاب تركي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال إطلاقه لعبة فيديو ساخرة منه، على غرار لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة.

وجاءت اللعبة الساخرة، كرد على اتهامات "أردوغان" للمعارضة بتزوير الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تتناول اللعبة مسار رحلة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوجلو، والذي نجح في الفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقًا علي يلدريم، الذي وضعه أردوغان ليحسم معركة العاصمة التجارية لتركيا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ويظهر أوغلو في اللعبة، وهو يقفز فوق الحواجز لجمع الأصوات، محققًا الفوز في النهاية.

ويقول إمري سينكال مصمم اللعبة، إن فكرتها جاءت له لكي يرفه على المواطنون الأتراك، والذين طفح الكيل بهم بسبب الانتخابات الطويلة في إسطنبول وإضفاء السخرية عليها.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"افتكروني أخوهم".. "فوتوسيشن" لشاب مع والديه يجتاح "السوشيال ميديا"

"افتكروني أخوهم".. "فوتوسيشن" لشاب مع والديه يجتاح "السوشيال ميديا"

أثار جلسة تصوير لشاب مع والديه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملامح الوالدين الصغيرة
رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

«أشعر بأن مستقبلى يضيع، لدىّ شعور دائم بالقلق والتوتر، لا أعرف أنا وزملائى ما الذى سيحدث غداً، هناك حالة من عدم الأمان والتوهان، ولا أحد يستمع لنا»
مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

مدحت شلبى يفلت من مقلب «رامز» فى رمضان

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير حلقات برنامجه الجديد، الذى ينتمى إلى سلسلة المقالب، التى يُقدمها فى شهر رمضان الكريم
أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء

بعد ازمة إجبار طلاب كلية تربية بجامعة الأزهر على خلع بنطلوناتهم في المحاضرة لإنجاحهم، الدكتور غمام رمضان يوضح حقيقة ذلك مؤكدا انه أراد توصيل رسالة معينة لطلابه
"إنفلونزا الكلاب" فيروس جديد يهدد حياة البشر.. وبيطري: موجود في مصر

"إنفلونزا الكلاب" فيروس جديد يهدد حياة البشر.. وبيطري: موجود في مصر

مرض انفلونزا الكلاب..طبيب بيطري يوضح إمكانية إصابة الإنسان به ومدى تأثيره على صحته وإنهاء حياته