"صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟

في قرعة أقيمت بمنطقة الأهرامات التاريخية، أسفرت عن وقوع منتخب مصر مع منتخبات الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، في مجموعة واحدة ضمن كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ 32.

وتواجه منتخب الفراعنة مع منتخب الكونغو الديموقراطية، في كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، كانت اثنتين منهما في بطولات استضافتها مصر، ونستعرض لكم نتيجة المباراتين:

المباراة الأولى

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم عام 1974، وقطعت مصر مسافة طويلة بمشوار البطولة لتصل إلى نصف النهائي، مواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية والذي كان يلعب حينها تحت اسم زائير.

وبالرغم من تقدم المنتخب المصري بهدفين في بداية المباراة أحرزهما علي أبو جريشة وآخر كان عكسيًا، نجح زائير في قلب الطاولة فيما يشبه "الريمونتادا"، وإنهاء المباراة بثلاث أهداف لصالحهم مقابل هدفين، ليصعدوا إلى النهائي ويحققوا لقب البطولة.

المباراة الثانية

كما تقابل الفريقان مجددًا في كأس الأمم الأفريقية 2006 والتي استضافتها مصر أيضًا، لينجح منتخب مصر في الثأر من الهزيمة المريرة.

وفاز المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزهم حسام حسن وعماد متعب، بجانب هدفين لأحمد حسن، وكان هدف حسام حسن هو الأخير له في مشواره الدولي.