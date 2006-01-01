البداية بزيمبابوي.. تاريخ الفراعنة في المباريات الافتتاحية بكأس الأمم

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت بمنطقة الأهرامات، منذ قليل، عن وقوع المنتخب المصري، والمستضيف للبطولة، مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو، على أن تقام المباراة الافتتاحية بين الفراعنة وزيمبابوي.

واستضافت مصر البطولة في 4 مناسبات سابقة، نجحت 3 مرات في الفوز بالمباراة الافتتاحية، فيما هزمت مرة وحيدة.

البداية كانت بكأس الأمم الأفريقية 1959، والتي استضافتها مصر بنظام المجموعة الواحدة، والتي ضمت مصر والسودان وإثيوبيا، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين المنتخب المصري والإثيوبي ليفوز الفراعنة بـ4 أهداف نظيفة أحرز محمود الجوهري ثلاثية منها، فيما أحرز ميمي الشربيني الرابع.

وفي عام 1974، استضافت مصر البطولة مجددًا، لتلعب المباراة الافتتاحية ضد المنتخب الأوغندي، لينجح المنتخب المصري في الفوز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما علي جريشة وعلي خليل.

أما المناسبة الثالثة فكانت في عام 1986، حين أقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر أمام منتخب السنغال، إلا أن المباراة شهدت الهزيمة الوحيدة للمنتخب المصري في المباريات الافتتاحية على أرضها، وذلك بهدف نظيف أحرزه تييرنو يوم.

الافتتاحية الأخيرة كانت عام 2006، حين استضافت مصر البطولة لآخر مرة قبل الاستضافة القادمة، وواجهت مصر حينها المنتخب الليبي، ليفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة أحرزها أحمد حسام ميدو ومحمد أبو تريكة وأحمد حسن.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية المقبلة في نسختها الـ32، وذلك من الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو.