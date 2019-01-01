صور| "سونج" بكأس أمم إفريقيا في التحرير.. ومواطنون: "فاكر زيدان"

08:25 م | الجمعة 12 أبريل 2019
سونج في التحرير بكأس الأمم الإفريقية

سونج في التحرير بكأس الأمم الإفريقية

كتب: عبدالله عويس

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أعينهم على ذلك الكأس الذهبي، ينظرون إليه كما لو كان حلما قريب المنال، يخرجون هواتفهم المحمولة سريعا، لالتقاط صور للكأس وحامله، الذي يطوف به رجل في حافلة مفتوحة بشوارع القاهرة، ويدركون على الفور أنه "سونج" المدافع التاريخي لمنتخب الكاميرون، ترافقه "هاجر جاد" ملكة جمال مصر والفنانة التي لها عدد من الأدوار الفنية.

لم يكن محمود علي، الذي كان يرافق خطيبته فوق كوبري قصر النيل على علم بأن تلك الحافلة ستمر من أمامه، سريعا ما التقط صورا وانخرط في صياح مع الواقفين على الكوبري، للفت نظر اللاعب الكاميروني، والتقط له صورا: "مكنتش أعرف إنه هيعدي بالكأس من هنا، بس خدت كام صورة للذكرى" يحكي الشاب بينما كانت خطيبته تسأل عن سر تلك الحفاوة التي استقبل بها الواقفون على الكوبري، فيشرح لها الأمر قبل أن يمازحها: "الحمد لله إن البنات ملهاش في الكورة".

مرت الحافلة على ميدان التحرير، ووقف سونج وهاجر لتحية المواطنين الذين كانوا في الميدان، بينما يرفع سونج الكأس، قبل أن يرفع شاب مصري صوته: "فاكر زيدان يا سونج" ليبتسم عدد من الذين حوله، بينما هتف آخر: "إن شاء الله الكاس مش هيخرج من مصر".

وكان الكاميروني سونج مدافع منتخب الكاميرون السابق، فوق الحافلة المكشوفة التي خرجت من استاد القاهرة للتوجه إلى الأهرامات، وسط تأمين مكثف من رجال الأمن.

وأقيمت مساء اليوم الجمعة، قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بسفح الأهرامات بالجيزة، وتستضيف مصر البطولة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، وتشهد النسخة الـ32 من البطولة، مشاركة 24 منتخبا لأول مرة سيتم تقسيمها إلى 6 مجموعات.

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