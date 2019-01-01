حكم مؤبد لـ«دب» فى سجن الرجال

08:01 م | الجمعة 12 أبريل 2019
أنثى الدب فى محبسها

أنثى الدب فى محبسها

كتب: الوطن

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إدراج الدب الروسي ضمن الثروات القومية للبلاد

قرار غريب اتخذته بلدة فى كازاخستان قرب الحدود مع روسيا بحق أنثى دب هاجمت معسكراً فى تلك البلدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلى ستار البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فقد حكمت البلدة الكازاخية بالسجن المؤبد على أنثى الدب، التى يطلق عليها اسم «إيكاترينا»، وقضاء فترة حكمها فى سجن بنظام صارم، مخصص للمجرمين القتلة، فى كوستناى، بالقرب من الحدود مع روسيا.

تم إرسال «إيكاترينا» إلى السجن بعد هجومين منفصلين لها فى معسكر بيلايا يورتا بكازاخستان، استهدف الأول طفلاً كان يحاول إطعامها، بينما هاجمت رجلاً حاول أن يصافحها. يوجد بالسجن 730 سجيناً آخر، لكن أنثى الدب، البالغة من العمر 22 عاماً، هى الوحيدة التى صدر عليها مثل هذا الحكم، حيث إن معظم المساجين تقل أحكامهم عن «السجن المؤبد».

رغم ذلك، فإن زنزانة أنثى الدب «إيكاترينا» هى الوحيدة التى يتوافر بها حمام سباحة

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