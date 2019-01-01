حصوة في الحالب تضع "بيليه" تحت المراقبة في مستشفى برازيلي

05:24 ص | الجمعة 12 أبريل 2019
بيليه

بيليه

كتب: كريم عثمان

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أفاد مستشفى "ألبرت آنشتاين" في ساو باولو، حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعدما أمضى 6 أيام في مستشفى بباريس لمعاناته من التهاب حاد في المسالك البولية، بأن بالنجم البرازيلي بـ"صحة جيدة"، لكنه سيبقى تحت المراقبة.

وفي نشرة طبية أوضح المستشفى، أن الحالة الصحية لصاحب الـ78 عاما، الذي سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب "مستقرة"، لافتا أنه بحالة جيدة، خضع للفحوصات الطبية وما زال تحت المراقبة الصحية.

تأتي هذه الإجراءات الطبية عقب إعلان إدارة المستشفى، الأربعاء، أن "الملك" بيليه سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب، بعدما كشفت "الفحوص وجود حصوة في الحالب الأيسر، وتمت برمجة إزالتها لكن الموعد لم يحدد بعد".

ووصل بيليه، الثلاثاء الماضي، إلى المستشفى في مدينة ساو باولو بعد ساعات من عودته إلى بلاده قادما من فرنسا، وهو على كرسي متحرك.

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